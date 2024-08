Jeux Paralympiques 2024 : Des ajustements minimaux pour un village olympique déjà pensé pour l’accessibilité

Alors que les Jeux paralympiques de Paris débuteront le 28 août, le village olympique, situé en Seine-Saint-Denis, n’a subi que peu de modifications depuis la fin des Jeux olympiques. Conçu dès le départ pour accueillir des athlètes en situation de handicap, seuls quelques ajustements mineurs ont été nécessaires pour le rendre encore plus fonctionnel.

Parmi ces ajustements, la surface totale du village a été légèrement réduite pour s’adapter à un nombre inférieur d’athlètes. De nouvelles installations, comme 35 voiturettes électriques en libre-service et 190 supplémentaires pour la cérémonie d’ouverture, ont été ajoutées. Les comptoirs des restaurants ont également été abaissés pour faciliter l’accès.

Laurent Michaud, directeur du village olympique, a souligné que l’objectif initial était de créer un espace conforme aux normes d’accessibilité universelle dès sa construction, garantissant ainsi un héritage durable pour les futurs habitants. Des aménagements supplémentaires incluent des chaises dans les douches et des lits ajustés pour faciliter les transferts des athlètes à mobilité réduite. Les prises électriques ont également été installées à des hauteurs plus accessibles.

Sous la direction de Ludivine Munos, ancienne athlète paralympique et responsable de l’intégration paralympique, le village a été conçu pour être « le quartier le plus accessible de France. » Une autre nouveauté est l’installation d’un centre de réparation au cœur du village, essentiel pour les équipements tels que les prothèses et les fauteuils roulants. Ce centre prévoit de réaliser environ 2000 réparations tout au long des Jeux, mobilisant 160 techniciens spécialisés.

Alice Leroy