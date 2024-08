Jeux paralympiques 2024 : « Born to be alive », le tube intemporel qui a marqué la cérémonie d’ouverture

Lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux paralympiques de Paris 2024, Christine and the Queens a fait sensation en interprétant une version modernisée de « Born to be alive », le célèbre tube disco de Patrick Hernandez. Ce morceau, qui a traversé les décennies depuis sa sortie en 1978, continue de faire danser les foules et de marquer les esprits, comme en témoigne sa place centrale dans cet événement mondial.

Composé à l’origine dans les années 1970, « Born to be alive » a été créé par Patrick Hernandez alors qu’il était membre du groupe rock Paris Palace Hôtel. Initialement destiné à être un morceau rock, le titre a pris une toute autre direction lorsque le producteur belge Jean Vanloo a suggéré d’en faire une version disco. Bien que sceptique au départ, Hernandez a finalement accepté, ce qui a donné naissance à l’un des plus grands succès de l’ère disco, atteignant les sommets des classements dans 23 pays et se vendant à plus de 27 millions d’exemplaires.

Lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux paralympiques, la reprise de Christine and the Queens a été saluée pour sa capacité à capturer l’essence du morceau tout en le réinventant pour une nouvelle génération. « Le morceau a retrouvé son origine rock », a déclaré Patrick Hernandez, ravi de voir sa chanson revenir sous les projecteurs avec une énergie renouvelée. « Je suis très fier que ma chanson ait été mise en majesté comme ça à la fin de la cérémonie », a-t-il ajouté, soulignant la pertinence du message positif de la chanson dans le contexte des Jeux paralympiques.

Un feu d'artifice pour finir cette cérémonie d'ouverture ! 🎇@QueensChristine chante "Born to be alive" de Patrick Hernandez dans un grand numéro mémorable !#paris2024 #ceremoniedouverture pic.twitter.com/paBASIkjmy — France tv (@FranceTV) August 28, 2024

L’histoire de « Born to be alive » est celle d’un tube qui a failli ne jamais voir le jour. Rejeté par toutes les maisons de disques parisiennes, il a finalement été accepté par un label italien en 1978, et le reste appartient à l’histoire. Aujourd’hui âgé de 75 ans, Patrick Hernandez continue de vivre confortablement grâce aux royalties de ce morceau, qui lui rapporte entre 1000 et 1500 euros par jour. Et l’artiste n’a pas dit son dernier mot, envisageant même une nouvelle version en duo avec Christine and the Queens.

Hector M.