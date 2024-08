Jeux Olympiques de Paris : un succès retentissant qui fait mentir les cassandres politiques

Les Jeux olympiques de Paris, tant redoutés par certains responsables politiques, ont démenti les prévisions les plus sombres. L’enthousiasme populaire qui a entouré cet événement mondial a mis à mal les critiques formulées par plusieurs élus dans les mois précédant la compétition.

Des prévisions pessimistes

Au printemps dernier, Marine Le Pen avait prédit une « humiliation pour le peuple Français », et même certains membres du camp présidentiel avaient conseillé aux Parisiens de quitter la capitale pour échapper au chaos annoncé. Ces voix sceptiques faisaient écho aux inquiétudes sur les enjeux de sécurité et d’organisation, notamment concernant la cérémonie d’ouverture sur la Seine.

Une cérémonie d’ouverture triomphante

La cérémonie d’ouverture sur la Seine, qui avait suscité tant de controverses, s’est finalement déroulée sans accroc, malgré une pluie battante. Avec une mise en scène saluée par 86 % des Français et admirée à l’international, elle a démenti les critiques. La performance de la chanteuse Aya Nakamura, accompagnée par la Garde Républicaine, a notamment été acclamée, malgré les diatribes de l’extrême droite concernant le choix de l’artiste.

Un engouement populaire inattendu

Au-delà de la cérémonie, l’engouement pour les Jeux s’est manifesté à travers des records d’audience sur France Télévisions et une présence massive de spectateurs sur les sites de compétition. La maire de Paris, Anne Hidalgo, avait fustigé les critiques qu’elle considérait comme des « peine-à-jouir ». Les prévisions alarmistes de certains députés, comme Laurent Jacobelli du Rassemblement national, qui craignait violence et désordre, se sont révélées infondées.

Les enjeux persistants

Cependant, tous les nuages n’ont pas disparu. Les préoccupations soulevées par certains élus, notamment de La France Insoumise, restent d’actualité. Alma Dufour a évoqué les investissements massifs pour rendre la Seine baignable et la question de la rentabilité économique des Jeux. Ces questions continueront probablement de faire débat après la clôture de l’événement.

Conclusion

Les Jeux olympiques de Paris ont non seulement conquis le public, mais ont aussi démontré la capacité de la capitale à organiser un événement de cette ampleur. Les critiques des mois précédents ont été mises en sourdine par un succès populaire et organisationnel qui restera dans les mémoires. Les défis économiques et environnementaux persistent, mais l’enthousiasme généré par ces Jeux montre que les craintes initiales étaient largement infondées.