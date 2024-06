Jean-Yves Le Drian : «Jamais» de vote pour un candidat LFI aux législatives

Dans une interview accordée à Ouest France ce samedi, l’ancien ministre socialiste Jean-Yves Le Drian a fermement déclaré qu’il ne voterait « jamais » pour un candidat de La France insoumise (LFI) aux législatives, même face à un candidat du Rassemblement national (RN). Il justifie cette position par « l’histoire de ce mouvement et un désaccord profond sur les valeurs et les méthodes » de LFI. Cependant, il insiste sur l’importance de « battre le Rassemblement national ».

Jean-Yves Le Drian, ancien ministre des Affaires étrangères, a critiqué le Nouveau Front populaire, le qualifiant de « Nupes 2 ». Il souligne une « incompatibilité » entre la candidature de Raphaël Glucksmann aux européennes et « la radicalité de La France insoumise ». Selon lui, cet accord représente « une soumission de la gauche démocratique à l’égard des Insoumis ».

Le Drian rappelle que pendant la campagne électorale, Glucksmann avait exprimé son désir de renouer avec la gauche de Delors et de Badinter. Pourtant, selon lui, « on retrouve la gauche de Robespierre, et encore ». Dans ce contexte, il appelle à « battre le Rassemblement national », malgré ses divergences avec LFI.

Cette prise de position s’inscrit dans un contexte de tensions au sein de la gauche française, où les alliances et les désaccords idéologiques influencent fortement les stratégies électorales.