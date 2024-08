Jean-René Cazeneuve met en garde contre une collaboration avec LFI pour éviter la censure

Dans le contexte politique français actuel, les discussions entre les macronistes et les socialistes prennent une tournure vers des compromis potentiels, surtout dans le domaine fiscal, a souligné Jean-René Cazeneuve, député du Gers et membre du parti Ensemble pour la République (anciennement Renaissance). Lors d’une interview sur Sud Radio ce mardi, Cazeneuve a exprimé son désir de collaborer non seulement avec les socialistes mais aussi avec d’autres mouvements de gauche, à l’exception de La France Insoumise (LFI), afin de former un gouvernement stable.

Cazeneuve a appelé à la responsabilité des socialistes pour permettre une coalition efficace à l’Assemblée, nécessaire pour éviter une motion de censure. Il a mentionné que des compromis sont envisageables, notamment sur la conditionnalité des aides aux entreprises, ce qui pourrait servir de base à une collaboration plus large. «Il s’agit de trouver un terrain d’entente qui évitera la censure et permettra au gouvernement d’avancer», a-t-il précisé, insistant sur l’ouverture maximale pour assurer la stabilité gouvernementale.

La position de Cazeneuve reflète une volonté de diversité dans les alliances gouvernementales, incluant potentiellement les Républicains et d’autres mouvements de gauche hors LFI. Il a également averti que toute collaboration avec des membres de La France Insoumise mènerait probablement à une censure immédiate du gouvernement, soulignant l’importance de choisir entre le « chaos » et la « responsabilité ».

Ces déclarations interviennent juste avant une série de rencontres prévues par Emmanuel Macron avec les représentants des différents partis politiques, dans l’optique de nommer un nouveau Premier ministre. Les discussions de vendredi seront cruciales pour l’avenir politique immédiat de la France, alors que le pays navigue dans une période de gouvernance complexe et de défis législatifs significatifs.