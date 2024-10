Jean-Pierre Foucault évoque la mort de son père : « Il a pris une balle dans le dos et dans la nuque. Je n’ai jamais su pourquoi. »

Invité dans Un dimanche à la campagne sur France 2, Jean-Pierre Foucault est revenu sur son enfance et a évoqué un sujet sur lequel il est habituellement très discret : la mort de son papa. Durant son interview, l’animateur emblématique de TF1 s’est livré comme rarement, expliquant :

« Mon père était importateur-exportateur de fruits et légumes. Et un jour, le 19 février il part en Algérie pour vérifier, me dit ma mère, la comptabilité de l’entreprise. Et le 22 février 1962, il se fait descendre dans la rue d’une balle dans le dos et d’une balle dans la nuque. On ne sait pas pourquoi. Je n’ai jamais su pourquoi. »

Jean-Pierre Foucault a poursuivi : « C’est ainsi qu’à 14 ans, d’un coup d’un seul, je suis devenu adulte. Mon cœur s’est durci, je suis devenu quelqu’un d’autre », avant d’ajouter : « Et c’est pour ça que j’ai commencé à faire le clown, pour éviter qu’on me pose la sempiternelle question : « Pourquoi ton père s’est fait descendre dans la rue ? En fait, il m’a aidé à faire mon métier… »

Regardez Jean-Pierre Foucaut parlant de l’assassinat de son père dans Un dimanche à la campagne, sur France 2, dimanche dernier