Jean-Philippe Tanguy: « L’Égo d’Éric Zemmour empêche l’accord entre le RN et Reconquête

Ce mercredi matin, Jean-Philippe Tanguy, ex-président délégué du groupe RN à l’Assemblée nationale (depuis dissolution de dimanche) , était l’invité de Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio. Bourdin a interrogé Tanguy sur les raisons de l’échec d’accord entre le Rassemblement National (RN) et Reconquête, et a cherché à savoir si le RN cherchait à éliminer politiquement Éric Zemmour.

Jean-Philippe Tanguy n’a pas mâché ses mots, affirmant que « Zemmour s’est tué tout seul avec son attitude. » Il a attribué la responsabilité de l’échec de toute alliance à Éric Zemmour, qualifié d’« incapable » et accusé d’avoir saboté la campagne de sa propre candidate, Marion Maréchal, en ne cessant de contredire ses positions.

Le différend semble être largement alimenté par un problème d’ego, selon Tanguy, qui estime que c’est « de sa faute s’il n’y a pas eu d’accord entre le RN et Reconquête. » Cette déclaration met en lumière les tensions internes et les divergences idéologiques qui empêchent une collaboration entre les deux partis.

Les conflits entre Éric Zemmour, président de Reconquête, et Marion Maréchal, tête de liste du parti aux élections européennes, semblent avoir des répercussions significatives post-élections. Jean-Philippe Tanguy souligne que ces querelles entravent aujourd’hui la formation d’une alliance entre le RN et Reconquête, exacerbées par des conflits internes et des egos surdimensionnés.