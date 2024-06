Jean-Luc Mélenchon s’en prend à Serge Klarsfeld

Dans l’émission de C l’hebdo, diffusée ce samedi 22 juin, le leader insoumis Jean-Luc Mélenchon s’en est pris violemment à l’historien et avocat Serge Klarsfeld. “Quand monsieur Klarsfeld, que j’ai admiré comme vous n’avez pas idée, je ne l’admire plus : je considère que c’est un naufrage de sa part” avant d’ajouter : “Je considère qu’il ne doit pas parler comme ça, compte de tenu de l’autorité morale qu’il a : il ne doit pas s’engager contre le Nouveau Front Populaire parce qu’il va faire des dégâts considérables”

📌 Législatives, union de la gauche, antisémitisme… @JLMelenchon est l'invité spécial de #CLHebdo ce samedi à partir de 18h50 sur France 5 ! pic.twitter.com/9dFoqEiyQw — C l’hebdo (@clhebdo5) June 22, 2024

Sa déclaration intervient après la prise de position de l’historien qui a annoncé ce 15 juin sur LCI qu’il “voterait sans hésitation” pour le Rassemblement national contre le Nouveau Front populaire au second tour des élections législatives. Voici ce que l’historien argumente : “Aujourd’hui, le Rassemblement national soutien les juifs, soutient l’État d’Israël et il est tout a fait normal, vu l’activité que j’ai eue ces 60 dernieères années, qu’entre un parti antisémite et parti pro-juifs, je vote pour un parti pro-juifs” toujours sur la chaîne LCI.

En clair, Serge Klarsfeld considère que le parti de Marine Le Pen et Jordan Bardella est celui qui défend le mieux la communauté juive face à la montée de l’anstisémtisme en France, alimentée par une partie des Insoumis, qui refuse de qualifier le Hamas comme un groupe terroriste. Une prise de position révélatrice de la mue du Rassemblement nationale, engagée depuis l’arrivée de Marine Le Pen à sa tête ?

Caspian de Ronchères