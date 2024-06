Jean-Luc Mélenchon critiqué par Jérôme Guedj pour ses ambitions à Matignon

Les déclarations de Jean-Luc Mélenchon font réagir à gauche. Invité samedi de l’émission « C l’hebdo » sur France 5, le leader de la France Insoumise a réaffirmé sa volonté de devenir Premier ministre en cas de victoire du Nouveau Front Populaire aux élections législatives. Se disant « bien évidemment » prêt à occuper le poste, Jean-Luc Mélenchon a déclaré « avoir l’intention de gouverner ».

Invité sur Franceinfo ce lundi 24 juin, Jérôme Guedj a tenu à réagir aux déclarations du leader de la France Insoumise, en critiquant fortement ce dernier et sa décision de se maintenir dans la course à Matignon. Affirmant que Jean-Luc Mélenchon est plus un « problème » qu’une « solution », le socialiste rappelle que ce dernier « ne peut pas s’autoproclamer » Premier Ministre et que « d’autres alternatives » sont possibles. « Il joue avec le feu, qu’il se taise. Il sait qu’en s’autoproclamant Premier ministre, il confirme l’image détestable, celle qui a abîmé et tiré vers le bas le précédent rassemblement de la gauche et des écologistes. Il sait qu’il endosse les habits du repoussoir et, par conséquent, il prend le risque délibéré de faciliter l’élection de députés du Rassemblement national », a-t-il déclaré. De plus, il insiste sur ce point en qualifiant le leader de la France Insoumise de « boulet » et de « handicap » pour le « rassemblement de la gauche et des écologistes ». « Il sait lui-même qu’il est un repoussoir à gauche et que chacune de ses expressions empêche que ce soit au premier tour ou demain au deuxième tour, d’éviter l’accession au pouvoir du Rassemblement national », a-t-il insisté.

Député PS sortant de l’Essonne, Jérôme Guedj a renoncé à se présenter comme candidat à sa réélection sous l’étiquette du Nouveau Front Populaire car il ne veut pas être « pieds et poings liés avec la France Insoumise ». Toutes ces déclarations marquent donc bien les fractures qui subsistent au sein de l’alliance de gauche.

