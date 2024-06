Jean-Luc Mélanchon à Matignon ? Divisions à gauche

Qui sera le locataire de Matignon si le Nouveau Front Populaire arrive au pouvoir ? Les différents candidats entretiennent le flou dans les médias, mais en coulisse, les jeux se font, et l’accord unanime semble bien lointain. Samedi 22 juin, Jean-Luc Mélenchon affirmait sur le plateau de C l’hebdo sur France 5 qu’il était candidat pour le poste de Premier Ministre : “moi j’ai l’intention de gouverner ce pays. C’est pas le foutoir, c’est pas le bazar, c’est pas l’assemblée générale permanente, le pia-pia des gauchistes qui passent leur temps à s’engueuler entre eux. Nous avons besoin de gens qui soient d’accords sur la ligne qu’on suit.”

"J’ai l’intention de gouverner ce pays et ce n’est pas le foutoir, ce n’est pas le piapia des gauchistes qui passent leur temps à s’engueuler entre eux : nous avons besoin de gens qui soient d’accord sur la ligne qu’on suit."@JLMelenchon dans #CLHebdo pic.twitter.com/VHfYk7D1VY — C l’hebdo (@clhebdo5) June 22, 2024

Une déclaration qui n’est pas très bien passée dans les rangs du NFP : François Hollande, candidat en Corrèze a réagit le lendemain en déclarant que “S’il veut rendre service au Nouveau Front populaire, il faut qu’il se mette de côté, qu’il se taise ». Fabien Roussel, secrétaire général du Parti Communiste Français a également écarté cette potentielle arrivée à Matignon qui n’a “jamais fait l’objet d’un accord”. Jean-Luc Mélenchon répondait déjà au leader du PCF sur le plateau de C l’hebdo : “Monsieur Roussel n’est pas d’accord. Bon il n’est pas d’accord. On l’enregistre. Il est d’accord en général avec pas grand chose, mais là il faut qu’il fasse des efforts comme tout le monde.”

"Il ne faut pas parler trop vite Monsieur Glucksmann, évidemment que ça peut être moi !" @JLMelenchon pourrait-il être Premier ministre ? Il répond dans #CLHebdo ⬇️ pic.twitter.com/ui3a5HNI9I — C l’hebdo (@clhebdo5) June 22, 2024

Du côté de la majorité, la perspective d’un Mélenchon à Matignon ne semble pas réjouir non plus. Nicole Belloubet réagissait le lendemain sur France Info : “Il n’est ni espéré ni nécessaire. Ce n’est pas quelqu’un qui incarne la gauche cohérente et raisonnée à laquelle on peut faire appel”.

Législatives 2024 : "Je distingue les gens qui viennent de LFI, pour lesquels d'aucune manière je voterai et le RN, contre qui j'ai été opposée toute ma vie politique. Jean-Luc Mélenchon n'est ni espéré ni nécessaire", déclare Nicole Belloubet, ministre de l'Éducation nationale pic.twitter.com/Sw810KWDhE — franceinfo (@franceinfo) June 23, 2024

Marie-E Desmaisons