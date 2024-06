Jean Lassalle se relance dans la course aux législatives

Jean Lassalle, figure emblématique de la politique française et fervent défenseur de la ruralité, a annoncé ce dimanche 16 juin sa candidature aux élections législatives dans la 4e circonscription des Pyrénées-Atlantiques. L’ancien député basco-béarnais, connu pour ses interventions médiatisées et ses campagnes présidentielles de 2017 et 2022, revient sur le devant de la scène politique après une absence de deux ans.

Un Retour Attendu

Lassalle avait laissé planer le suspens quant à sa candidature, avant de finalement officialiser son retour. Il connaît bien cette circonscription, ayant été son député pendant vingt ans, de 2002 à 2022. Lors des dernières élections législatives, il avait cédé la place à son frère, Julien Lassalle, qui n’avait pas réussi à franchir le premier tour. C’est Iñaki Echaniz, candidat socialiste, qui avait remporté la circonscription à cette époque.

Un Député Sortant à Affronter

Pour ce scrutin anticipé du 30 juin, Jean Lassalle se retrouvera face au député sortant, Iñaki Echaniz (PS/Front Populaire), dans une bataille qui s’annonce disputée. La circonscription, située entre le Pays basque et le Béarn, revêt une importance particulière pour Lassalle, qui y a consacré une grande partie de sa carrière politique.

Une Absence pour Raisons Médicales en 2022

En 2022, Lassalle avait décidé de ne pas se porter candidat en raison de « impératifs médicaux ». Cependant, il n’a jamais réellement quitté la scène politique, continuant à s’impliquer activement. Aux dernières élections européennes, il avait conduit la liste de l’Alliance rurale avec le président de la fédération des chasseurs, Willy Schraen, obtenant 2,4 % des suffrages.

Un Parcours Politique Singulier

Maire de Lourdios-Ichère pendant 40 ans, Jean Lassalle est un véritable chantre de la ruralité. Son parcours est jalonné d’actions marquantes, comme en 2003 lorsqu’il avait entonné l’hymne béarnais « Aqueros mountagnos » à pleins poumons dans l’hémicycle, ou encore en 2006, lorsqu’il avait entamé une grève de la faim de 39 jours à l’Assemblée nationale pour protester contre la délocalisation de l’usine japonaise Toyal dans son canton.

Une Nouvelle Page à Écrire

Le retour de Jean Lassalle dans la course aux législatives est un événement marquant pour ses partisans et pour la vie politique de sa région. Connu pour son franc-parler et son attachement aux valeurs rurales, il s’apprête à défendre à nouveau les intérêts de la 4e circonscription des Pyrénées-Atlantiques avec la passion et la détermination qui le caractérisent. Rendez-vous le 30 juin pour connaître le dénouement de cette élection anticipée.