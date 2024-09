Jean Dujardin en Zorro : « Le masque est un moyen de faire ce métier sans qu’on me voie totalement »

Jean Dujardin, lauréat d’un Oscar pour The Artist en 2012, revient sur le devant de la scène avec un rôle qui a fait rêver plus d’un : Zorro. La célèbre plateforme Paramount+ diffusera, dès le 6 septembre 2024, une nouvelle série où l’acteur français revêt le masque et la cape du justicier masqué. Ce projet s’annonce plein d’aventures, de justice, et surtout d’humour, un registre que Dujardin maîtrise à la perfection.

L’acteur confie qu’incarner Zorro est un rêve d’enfance qui se réalise. « Je me disais que s’il y en a un à faire, c’est Zorro, mais sans y croire véritablement », explique-t-il. Pourtant, il le fait aujourd’hui, à la plus grande joie de ses fans. Dans cette version, Zorro, tout en défendant les opprimés avec agilité et bravoure, offre une facette pleine d’autodérision. Jean Dujardin revient sur ce personnage qui le passionne depuis l’enfance : « Zorro, c’est la vie en mieux », dit-il, en expliquant qu’enfant, se déguiser en Zorro lui permettait de se sentir plus à l’aise et en confiance.

Une approche personnelle du masque

Pour Dujardin, ce rôle prend une dimension particulière : « Le masque est un moyen de faire ce métier sans qu’on me voie totalement. » L’acteur considère qu’incarner Zorro est une sorte d’aboutissement dans sa carrière, qu’il décrit comme « la quintessence même du masque, du déguisement ». Zorro représente, pour lui, une forme ultime d’évasion à travers le personnage : « À partir de là, j’ai fait le tour, j’ai fait la boucle de mes personnages. »

Une série unique sans saison 2

Les fans devront néanmoins se contenter d’une unique saison. Jean Dujardin a précisé qu’il n’y aura pas de deuxième saison de Zorro. Cependant, il envisage déjà un projet qui pourrait prolonger l’aventure : une adaptation théâtrale du célèbre justicier. « Ce serait marrant d’imaginer un Zorro au théâtre. C’est totalement fait pour ça », confie l’acteur.

La série, qui a été coécrite par Noé Debré et Benjamin Charbit, promet un mélange d’action, d’humour et d’aventure. Avec Grégory Gadebois dans le rôle du sergent Garcia, les spectateurs peuvent s’attendre à des scènes mémorables.

Après une première diffusion sur Paramount+, la série sera accessible sur France Télévisions, pour le plus grand plaisir des amateurs du genre.

Alice Leroy