Jean Castex, le PDG de la RATP, aiguille les usagers du métro à la station Porte de Saint-Cloud

Ce vendredi, les voyageurs du métro parisien ont eu la surprise de croiser Jean Castex, PDG de la RATP et ancien Premier ministre, sur les quais de la station Porte de Saint-Cloud. Face à un réseau de transports en commun saturé par l’afflux des Jeux olympiques, Jean Castex s’est joint à ses agents pour guider les usagers. Une vidéo partagée par le journaliste Nelson Getten sur le réseau social X montre l’ex-Premier ministre aidant les voyageurs avec des gestes de la main, équipé d’un gant rose en mousse.

👈"Allez, hop !"



Ces JO #Paris2024 sont décidément plein de surprises. À la station Porte de Saint-Cloud, @JeanCASTEX, pdg de la RATP guide les supporters vers le bout du quai. Sollicité par @TribuneDimanche il lâche : "je ne peux pas vous répondre, je suis en service!" pic.twitter.com/ZIjLwrxLsj — Nelson Getten (@NelsonGetten) August 2, 2024

Incident sur la ligne 13

Jean Castex n’est pas étranger aux imprévus des transports en commun. Le 27 juillet, il a été bloqué plus d’une heure sur la ligne 13 alors qu’il se rendait au Stade de France. Malgré cet incident, il a salué la qualité de l’information fournie aux voyageurs et l’efficacité de l’identification des itinéraires alternatifs, soulignant que personne n’était arrivé en retard au Stade de France.

Un mandat prolongé

Nommé à la tête de la RATP en 2022, Jean Castex avait été proposé par Emmanuel Macron pour un second mandat le 3 juin dernier. Cependant, cette nomination doit être validée par les commissions parlementaires compétentes. En raison de la récente dissolution de l’Assemblée nationale et des élections législatives qui ont suivi, cette procédure a été suspendue. Ainsi, bien que son mandat initial devait se terminer le 22 juillet, Jean Castex continuera d’occuper son poste par intérim durant les Jeux olympiques. L’arrêté signé par les ministres démissionnaires Bruno Le Maire et Christophe Béchu ne précise pas la durée de cet intérim.

Alice Leroy