Jean-Baptiste Boursier, nouveau joker du 20h de TF1

TF1 a fait son choix pour remplacer Julien Arnaud, parti rejoindre « Télématin » sur France 2. Jean-Baptiste Boursier, visage bien connu de LCI et ex-présentateur sur BFMTV, devient le nouveau joker officiel de Gilles Bouleau au 20 heures. À partir du 21 octobre, lors des vacances de la Toussaint, Boursier fera ses premiers pas dans le fauteuil du journal le plus regardé de France.

Ce choix a été pris après plusieurs tests effectués par la rédaction de TF1. Thierry Thuillier, directeur de l’information, a consulté les dirigeants du groupe, dont le PDG Rodolphe Belmer, avant d’arrêter sa décision. « Jean-Baptiste Boursier possède une grande expérience de l’info en direct et sait parfaitement mener interviews et émissions spéciales », a-t-il précisé, soulignant les qualités rassurantes et la précision de Boursier.

Jean-Baptiste Boursier, qui anime la matinale de LCI depuis 2023, continuera d’occuper ce poste, mais sa nomination au « 20 heures » entraînera des ajustements dans la grille de la chaîne info. Un remplaçant sera désigné pour occuper son rôle sur LCI durant ses périodes d’absence.

Le « 20 heures » de TF1 est en grande forme. Depuis la rentrée, il attire en moyenne 5,3 millions de téléspectateurs, devançant largement son concurrent de France 2. Thierry Thuillier se félicite de cette bonne dynamique, tout en soulignant les succès du « 13 heures » et des éditions du week-end.

Par ailleurs, des changements s’annoncent à LCI. Candice Mahout, ancienne cheffe du service Culture de BFMTV, et Paul Larrouturou, chroniqueur politique, rejoignent la matinale « Bonjour ! » animée par Bruce Toussaint. Ces arrivées coïncident avec le départ de Karima Charni, qui coanimera la « Star Academy » à partir du 12 octobre. TF1 espère continuer sur cette lancée avec des ajustements éditoriaux et de nouveaux visages pour consolider ses performances.