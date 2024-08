« Je n’arrivais plus à être heureuse » : La vidéo émouvante d’Amélie Oudéa-Castéra à 19 ans

Amélie Oudéa-Castéra, figure incontournable du sport français et ministre des Sports depuis 2022, est aujourd’hui reconnue pour son dynamisme et son leadership dans un univers souvent dominé par les hommes. Mais une vidéo récemment diffusée rappelle une période plus intime de sa vie, lorsque, à 19 ans, elle a pris une décision cruciale pour son avenir.

1997, Amélie Castéra a 19 ans, elle est championne de tennis. Elle a décidé d’arrêter le sport de haut niveau pour se consacrer à ses études. Elle se confie à Jean-Luc Delarue sur le plateau de "Ça se discute". pic.twitter.com/J7ZcM45FXc — INA.fr (@Inafr_officiel) February 10, 2024

Retour sur son parcours sportif

Avant de devenir une personnalité influente du sport français, Amélie Oudéa-Castéra a évolué dans le monde du tennis à un niveau professionnel. En 1996, après une défaite en double lors du tournoi de Roland-Garros face à Amélie Mauresmo, elle décide de mettre un terme à sa carrière sportive. Cette décision, bien que difficile, l’a conduite à se concentrer sur ses études. Lors d’une interview accordée à Jean-Luc Delarue en 1997, la jeune Amélie, alors âgée de 19 ans, exprimait son équilibre entre le sport et les études, tout en soulignant qu’elle n’avait jamais été considérée comme une « enfant prodige ». Elle évoquait avec émotion les moments merveilleux vécus grâce au tennis, une expérience qu’elle chérissait sans aucun regret.

Une décision douloureuse mais sans regret

Bien que passionnée par le tennis, Amélie Oudéa-Castéra ressentait un manque de satisfaction personnelle. Elle avait pour ambition de se hisser parmi les meilleures joueuses mondiales, mais après quelques mois consacrés exclusivement au tennis, elle a éprouvé un profond malaise. Privée de l’équilibre que lui apportaient les études, elle se sentait de plus en plus malheureuse. Lors de son entretien avec Jean-Luc Delarue, elle confiait : « Je n’arrivais plus à être heureuse… J’avais l’impression de passer à côté d’une autre vie, d’une vie plus classique dans le milieu scolaire. » Ce choix de quitter le sport professionnel a finalement permis à Amélie Oudéa-Castéra de s’épanouir pleinement dans une nouvelle voie, celle qui la mène aujourd’hui au cœur de l’organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024.

Alice Leroy