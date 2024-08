JD Vance soutient une supervision « politique » de la Fed, appuyant la proposition de Donald Trump

Dans un acte qui pourrait redéfinir la relation entre la Maison Blanche et la Réserve fédérale, JD Vance, colistier de Donald Trump pour l’élection présidentielle de novembre, a exprimé son soutien à l’idée de permettre au président des États-Unis de jouer un rôle plus direct dans les décisions de politique monétaire de la Fed. Cette position remet en question l’indépendance historique de la banque centrale américaine, traditionnellement à l’abri des influences politiques.

Interrogé lors de l’émission « State of the Union » sur CNN, Vance a justifié sa prise de position en déclarant que les décisions de la Réserve fédérale sont intrinsèquement « politiques ». « Je suis d’accord avec Donald Trump », a affirmé le sénateur de l’Ohio. « Cela devrait être une question fondamentalement politique. Que l’on soit d’accord ou non, les dirigeants élus de l’Amérique devraient avoir leur mot à dire sur les décisions les plus importantes pour notre pays. »

Cette déclaration fait écho aux propos tenus par Donald Trump quelques jours plus tôt, lorsqu’il a suggéré que le président américain devrait avoir « son mot à dire » dans la politique monétaire de la Fed. L’ancien président a argué que son expérience en tant qu’homme d’affaires, ayant « gagné beaucoup d’argent », lui confère un « meilleur instinct » que les membres actuels du conseil des gouverneurs de la banque centrale.

Traditionnellement, bien que le président des États-Unis nomme les membres du conseil d’administration de la Fed, la Maison Blanche s’abstient de toute interférence dans ses décisions, afin d’éviter que des considérations politiques à court terme ne compromettent la stabilité économique à long terme du pays.

Cependant, cette approche a été vivement critiquée par Vance, qui a profité de ses apparitions dans plusieurs émissions d’information dimanche pour dénigrer les positions du ticket démocrate et promouvoir le bilan de Donald Trump. Il a également défendu la suggestion de Trump selon laquelle les présidents devraient avoir plus de contrôle sur la politique monétaire américaine, tout en insistant sur le fait que Trump n’a jamais proposé de prendre en charge directement la fixation des taux d’intérêt.

Cette proposition a suscité une vive réaction de la part de Kamala Harris, candidate démocrate à la présidence, qui a fermement rejeté l’idée de s’immiscer dans les décisions de la Fed. « La Fed est une institution indépendante et, en tant que présidente, je n’interviendrai jamais dans les décisions qu’elle prend », a-t-elle déclaré à la presse à Phoenix, en Arizona.

La controverse autour de l’indépendance de la Fed pourrait devenir un enjeu majeur de la campagne présidentielle, marquant une divergence significative entre les visions économiques des deux camps. Alors que Trump et Vance prônent une approche plus interventionniste, Harris et ses alliés démocrates défendent l’idée d’une Fed indépendante, libre de toute influence politique directe.