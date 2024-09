James Earl Jones, la voix de Dark Vador et Mufasa, est décédé à l’âge de 93 ans

À jamais dans l’histoire du cinéma. Le comédien James Earl Jones, connu pour avoir prêté son timbre de voix unique au personnage de Dark Vador (Star Wars) ou de Mufasa (Le Roi Lion), est décédé à l’âge de 93 ans, nous informent les médias américains.

Une des plus plus belles voix au monde. L’immense acteur de théâtre et grande star du cinéma, James Earl Jones restera dans l’Histoire du septième art.

Il avait aussi marqué les esprits en incarnant le grand méchant dans Conan le Barbare (Thulsa Doom) ou encore le roi de Zamunda dans Un prince à New York. En interprêtant Dark Vador pour la saga Star Wars, il a fait prendre une autre dimension au personnage mythique.