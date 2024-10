« j’ai aidé Fillon pendant 40 ans, puis il m’a abandonné » : Robert Bourgi se confie

Dans son livre récemment paru « Ils savent que je sais tout, ma vie en Françafrique », Robert Bourgi, avocat franco-libanais et figure centrale des relations franco-africaines, dévoile quatre décennies d’influence dans les coulisses du pouvoir français. À 79 ans, celui qui a longtemps œuvré dans l’ombre sous les présidences de François Mitterrand, Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, a décidé de livrer son témoignage sur cette longue période marquée par son rôle de conseiller discret.

« J’ai navigué au sommet de l’État pendant 40 ans »

Robert Bourgi, personnage incontournable de la Françafrique, se confie sur ses décennies de service au plus haut niveau. « J’ai navigué pendant quatre décennies au niveau le plus élevé de l’État français », écrit-il dans ses mémoires. Après avoir été un homme de l’ombre, il a choisi de dévoiler ce qu’il a vu, entendu et réalisé durant cette période, marquée par son influence sous plusieurs présidents successifs.

Une relation de 40 ans avec François Fillon brisée

Parmi les relations qu’il aborde dans son ouvrage, celle avec François Fillon est particulièrement marquante. Bourgi raconte avoir rencontré Fillon en 1979, et une profonde amitié s’était nouée entre eux. « Je l’ai aidé pendant 40 ans », explique-t-il, confiant avoir été un soutien fidèle jusqu’à la candidature de Fillon pour l’élection présidentielle de 2017.

Cependant, Bourgi se dit « personnellement blessé » par le comportement de l’ancien Premier ministre après sa désignation comme candidat de la droite. Celui qu’il voyait plusieurs fois par semaine est soudainement devenu distant, créant une rupture douloureuse dans leur relation. « L’homme que je voyais deux à trois fois par semaine est devenu aux abonnés absents », regrette Bourgi.

Avec ce livre, Robert Bourgi lève le voile sur sa vie d’influence dans l’ombre de la politique française, tout en exposant les fractures de ses relations avec certains des plus grands noms de la République.