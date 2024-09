Israël paralysé : grève générale pour exiger un accord sur la libération des otages

En réponse à une escalade de tensions et à la poursuite du conflit, Israël a lancé une grève générale nationale à partir de ce lundi 2 septembre 2024, visant à exercer une pression sur le gouvernement pour obtenir un accord pour la libération des otages détenus dans la bande de Gaza. Cette mobilisation fait suite à la découverte tragique des corps de six otages tués dans un tunnel de Rafah, augmentant ainsi considérablement l’indignation publique. Les victimes, identifiées comme Carmel Gat, Eden Yerushalmi, Hersh Goldberg-Polin, Alexander Lobanov, Almog Sarusi et Ori Danino, ont été tuées à bout portant, un acte qui a suscité stupeur et colère à travers le pays.

Le contexte est marqué par des échanges violents et incessants entre Israël et le Hamas, le mouvement islamiste qui contrôle Gaza depuis 2007. Le conflit a causé la mort de plus de 1 205 Israéliens, principalement des civils, et d’au moins 40 738 Palestiniens, selon les données fournies par les autorités de Gaza, illustrant une crise humanitaire et sanitaire désastreuse qui a déplacé presque l’ensemble des 2,4 millions d’habitants de Gaza.

Face à cette situation, des secteurs clés de l’économie israélienne se verront paralysés, avec des impacts notables sur les transports et les services publics, notamment avec la fermeture de l’aéroport Ben-Gurion. La grève générale, initiée par Arnon Bar-David, le chef de la puissante centrale syndicale Histadrout, témoigne d’un mécontentement croissant du public face à la gestion du conflit et des négociations par le gouvernement de Benjamin Netanyahu. Les manifestations, qui ont déjà rassemblé des dizaines de milliers de personnes dans plusieurs villes, y compris Tel-Aviv, où des autoroutes ont été bloquées, soulignent l’urgence ressentie par la population.

Cette journée de grève est perçue non seulement comme un moyen de pression sur le gouvernement israélien mais aussi comme un cri de désespoir d’une population épuisée par les pertes incessantes et les tragédies humanitaires qui marquent chaque étape de ce conflit prolongé. L’objectif déclaré est clair : forcer le gouvernement à prendre des mesures immédiates pour sécuriser la libération des otages et avancer vers une résolution du conflit qui sauvegarde les vies et la dignité de tous les individus impliqués.