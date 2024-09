Israël : Netanyahu s’engage à venger la mort des otages tués par le Hamas

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a juré de prendre des mesures décisives contre le groupe militant palestinien Hamas après la découverte des corps de six otages israéliens dans la bande de Gaza. Ces otages, capturés lors de l’attaque meurtrière du Hamas contre Israël le 7 octobre dernier, ont été retrouvés morts alors que le conflit entre Israël et le Hamas se poursuit.

Dans une déclaration enregistrée, Netanyahu a exprimé sa profonde tristesse et sa colère face à cet événement, en nommant les otages décédés : Carmel Gat, Eden Yerushalmi, Hirsch Goldberg-Polin, Alexander Lubnov, Almog Surusi et Rav-Samal Rishon Uri Dinin. Il a condamné le Hamas pour ces meurtres, déclarant : « Nous ne nous reposerons pas, et nous ne resterons pas silencieux. Nous allons vous poursuivre, nous allons vous rattraper, et nous allons vous tenir pour responsables. »

Le Premier ministre a également critiqué le Hamas pour avoir rejeté toutes les tentatives de négociation visant à libérer les otages. Il a affirmé qu’Israël avait accepté plusieurs propositions de cessez-le-feu, dont une soutenue par les États-Unis, mais que le Hamas les avait systématiquement refusées. Netanyahu a accusé le groupe de saboter délibérément tout effort de paix, déclarant : « Ceux qui tuent des otages ne veulent pas d’accord. »

Cette réponse ferme de Netanyahu survient alors que les hostilités se poursuivent à Gaza, où les actions militaires israéliennes ont causé de nombreuses pertes humaines. Le conflit, déclenché après l’attaque du 7 octobre, a entraîné la mort de 1 199 Israéliens, principalement des civils, et plus de 40 691 Palestiniens, selon le ministère de la Santé du Hamas à Gaza. Les Nations unies rapportent que la majorité des victimes palestiniennes sont des femmes et des enfants.

Alors que la violence continue, les efforts internationaux menés par l’Égypte, le Qatar et les États-Unis pour négocier un cessez-le-feu et obtenir la libération des otages restants n’ont jusqu’à présent pas abouti. Les derniers propos de Netanyahu suggèrent qu’Israël se prépare à prendre de nouvelles mesures militaires contre le Hamas en réponse à la crise en cours.