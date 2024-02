INTERVIEW EXCLUSIVE – Marc Veyrat : «Je ne suis pas riche de rien. J’ai travaillé toute ma vie comme un chien, on m’appelait même le gitan »

Marc Veyrat fait partie des grands noms de la gastronomie française. Véritable autodidacte, il a tout appris tout seul, obtenant trois fois 3 étoiles au Guide Michelin et devenant le premier à être noté 20/20 au Gault et Millau. Âgé aujourd’hui de 73 ans, et alors qu’il passe le bâton de témoin à sa fille Elise, il donne une interview à Entrevue dans laquelle il revient sur son enfance, sa carrière, et la polémique sur la perte de sa troisième étoile au Michelin … Une interview à l’image de sa cuisine : authentique et savoureuse…

Sans filtre, il se confie sur son éducation et la fierté de ses origines paysanne, une belle introspection à la fois personnelle et professionnelle avec tous les choix qui l’ont conduit à devenir le grand chef qu’il est aujourd’hui.

L’interview a été réalisée par Marie Giancani pour Entrevue.

Vous voulez en savoir plus ? Retrouvez dès à présent l’intégralité de l’interview de Marc Veyrat dans le nouveau numéro d’Entrevue !