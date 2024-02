INTERVIEW EXCLUSIVE – Jean-Marie Bigard : « Mon quotidien: de la marche, de l’exercice, et pas une goutte d’alcool, histoire de vieillir l mieux possible. »

Durant plusieurs décennies, Jean-Marie Bigard a bâti son succès sur un humour trash et sans limites. Un humour qu’il déplore ne plus pouvoir pratiquer aujourd’hui sans la crainte d’être pointé du doigt. Ce n’est donc pas un hasard si le titre de son nouveau spectacle est « J’arrête les conneries ». Également auteur du livre « Les 50 dernières phrases juste avant de mourir », Jean-Marie Bigard, 69 ans, se livre sur son actualité et sa carrière, qui lui permet de se maintenir en vie.

Au cours de cette interview, à retrouver dans le nouveau numéro d’Entrevue, en vente depuis le 8 février, Jean-Marie Bigard revient sans complexe sur sa vie professionnelle, son couple avec la comédienne Lola Marois et sa vie passé avec son ex-femme Claudia.

Seul humoriste à avoir rempli le stade France, ce travailleur acharné fait une introspection profonde et raconte comment il a construit son nouveau spectacle « J’arrête les conneries ».

