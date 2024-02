INTERVIEW EXCLUSIVE – Didier Raoult : « Les médias me lynchent ? Moi, le seul problème que j’ai, c’est qu’on veuille faire des selfies avec moi ! »

Le professeur Didier Raoult a sans doute été l’une des personnalités les plus clivantes durant la pandémie de Covid-19. Accusé d’être un génie par certains et traité de charlatan par d’autres, il agace autant qu’il fascine. Alors qu’il publie un nouveau livre, « Ni angéliques, ni diaboliques : les antibiotiques », il s’est confié dans une interview au cours de laquelle il n’élude aucune question Et ça envoie du lourd !



Au cours de cette interview, à retrouver dans le nouveau numéro d’Entrevue, en vente depuis le 8 février, Didier Raoult est revenu sur plusieurs sujets. À commencer par le manque de médecins en France, le professeur nous confiant : « Il y a le problème de la disparition de la médecine de proximité. Vous ne pouvez pas envoyer tout le monde aux urgences pour compenser ! », ajoutant : « Il fallait multiplier le nombre de médecins par quatre au lieu de le diviser par deux ! »

Revenant sur la gestion du Covid-19, Didier Raoult a également fustigé « le niveau d’impréparation inouï en France », laissant entendre qu’il avait donné des conseils à Emmanuel Macron qui n’ont pas été écoutés…

Concernant le débat sur l’hydroxychloroquine, accusée par certains d’avoir provoqué 70 000 morts, Didier Raoult s’est emporté contre une aberration, déclarant : « Comment une bande de zozos réussit-elle à faire croire que l’hydroxychloroquine est toxique ? C’est inouï… », rappelant au passage que « le Doliprane est infiniment plus dangereux que l’hydroxychloroquine ».

Durant cet entretien, Didier Raoult a également souligné un grave danger: le fait que des « milliardaires » devenaient « les conseillers de la santé publique ou de l’OMS. »

Interrogé également sur son image, Didier Raoult a déclaré que les médias n’étaient » « pas le peuple », affirmant qu’il recevait dans al rue beaucoup plus de demandes de selfies que de critiques.

