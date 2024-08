Interdiction des smartphones et réforme du brevet : ce qui change à la rentrée scolaire 2024

Alors que la rentrée scolaire approche, Nicole Belloubet, ministre démissionnaire de l’Éducation nationale, a présenté ce mardi 27 août 2024 les principales mesures qui marqueront cette nouvelle année scolaire. Malgré la transition politique en cours, elle a tenu à souligner les réformes engagées et les nouveautés à venir.

Groupes de besoins en 6e et 5e

L’une des mesures les plus controversées est l’introduction des « groupes de besoins » pour les élèves de sixième et cinquième en français et mathématiques. Initialement appelés « groupes de niveau », ces dispositifs seront mis en place avec flexibilité afin de mieux répondre aux besoins individuels des élèves. Belloubet a insisté sur l’importance de cette initiative pour améliorer la maîtrise des savoirs fondamentaux.

Interdiction des smartphones

Conformément aux recommandations de la Commission écrans initiée par Emmanuel Macron, la ministre a annoncé l’interdiction des téléphones portables dans près de 200 collèges dès la rentrée 2024, avec une possible généralisation de cette mesure dès janvier 2025. L’objectif est de créer un environnement scolaire plus serein en limitant les distractions numériques.

Réforme du brevet des collèges

La réforme du brevet des collèges a été partiellement gelée. Initialement prévue pour la rentrée 2024, l’obligation d’obtenir le brevet pour accéder au lycée a été suspendue en raison de débats politiques en cours. Toutefois, les nouvelles modalités d’évaluation, avec des épreuves finales comptant pour 60% de la note, devraient entrer en vigueur pour l’examen de 2025.

Expérimentation de la tenue unique

L’expérimentation de la tenue unique se poursuivra dans 90 établissements, dont 70 écoles primaires. Cette initiative, testée sur la base du volontariat, pourrait être généralisée en 2026, selon les résultats obtenus.

Prépa-secondaire pour les échecs au brevet

Une nouvelle classe « prépa-seconde » sera mise en place à titre expérimental dans une centaine de lycées pour les élèves ayant échoué au brevet. Cette mesure vise à offrir une seconde chance à ces élèves en leur permettant de se préparer efficacement à leur entrée au lycée.

Priorité au budget de l’Éducation nationale

Enfin, Nicole Belloubet a insisté sur l’importance de préserver, voire d’augmenter, le budget de l’Éducation nationale dans le prochain projet de loi de finances. Selon elle, les ressources actuelles sont insuffisantes pour répondre aux besoins croissants du secteur, notamment en raison des pressions budgétaires d’autres ministères.

Ces annonces témoignent de la volonté de Nicole Belloubet de poursuivre les réformes engagées malgré le contexte politique incertain. La rentrée 2024 s’annonce donc comme une période de transition et de mise en œuvre progressive des mesures phares.