Insécurité – Un collectif anti-pickpockets traque et affiche les voleurs en plein Paris!

Ce sont des vidéos qui font le buzz sur les réseaux sociaux, et qui pourraient faire rire si elles ne reflétaient pas un sujet touchant à la sécurité. Depuis plusieurs mois, le collectif « unabigbare », présent sur Facebook et Instagram (mais censuré sur YouTube et Tik Tok), poursuit des pickpockets en plein Paris, les filme et les affiche afin de les dissuader de faire de nouvelles victimes.

Munis d’une grosse pancarte « Pickpockets » et d’un haut-parleur, les membres de ce groupe traquent des voleurs sur le point de commettre leur forfait en tentant de les surprendre en flagrant déli et en prévenant bruyamment les potentielles victimes et témoins. Le résultat est plutôt efficace, puisque pris la main dans le sac, les pickpockets n’ont d’autre choix que d’abandonner toute idée de vol. Certains cherchent même, en vain, à se cacher le visage ou s’enfuir afin d’échapper à la caméra des anti-pickpockets.

Ces vidéos ne sont pas sans rappeler certains commerçants, qui lassés des vols, affichent la tête des voleurs devant la vitrine de leurs magasins, bien que ce procédé soit illégal. Malheureusement, pour certains, faire la police soit-même semble être la seule arme efficace.

Pour rappel, alors que Paris accueillera les Jeux Olympiques entre le 26 juillet et le 11 août prochain, la capitale française est victime depuis plusieurs années des pickpockets, en particulier dans les zones touristiques et les transports en commun.

Les pickpockets agissent souvent en groupes organisés, parfois constitués de jeunes mineurs commandités par des adultes, ce qui rend très difficile les arrestations. Les voleurs ont différentes techniques pour voler les touristes, comme créer des distractions, bousculant les victimes ou asperger des substances sur leurs vêtements afin de détourner leur attention et en profiter pour les détrousser.

S’il est difficile d’avoir des statistiques précises sur les pickpockets, Paris arriverait en tête du classement mondial des vols avec une moyenne de 35 vols/1000 habitants, soit 70 000 par an.

Retrouvez les vidéos du collectif « unabigbare » sur Facebook et Instagram ( @unabigbarre )