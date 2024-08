Inquiétude après le choc terrible reçu par Angel Gomes, KO (Reims-Lille)

Des images qui font froid dans le dos. 15e minute de jeu à Reims, ce samedi soir, Angel Gomes reste au sol, immobile, après un choc terrible avec Amadou Koné. Un KO total. Rapidement, les secours arrivent lui porter les premiers soins. Le match sera suspendu plus de 30 minutes afin de s’occuper du joueur allongé sur la pelouse.

La victoire lilloise (0-2) au stade Auguste Delaune restera anecdotique. Quelle sueur froide pour les acteurs et tous ceux qui ont suivi cette rencontre de la première journée de Ligue 1.

Au quart d’heure de jeu, Amadou Koné, dans un excès d’engagement, percute le britannique de 23 ans, Angel Gomes. Carton rouge. Mais ce dernier est KO sur le coup. Il tombe sur le dos, inconscient. C’est la panique autour de lui.

Bien vite, les secours accourent. Le joueur est positionné en position latérale de sécurité. On ne comprend alors plus si le joueur est conscient ou inconscient. L’attente est terrible, plus de 30 minutes de soins prodigués sur la pelouse.

Les supporters du Stade de Reims chantent le nom d’Angel Gomes. La solidarité que l’on aime dans le sport et ailleurs. Une solidarité exemplaire de la part du club, des joueurs (venus voir les supporters lillois après la rencontre) et de tous les supporters.

Nous pouvons confirmer qu'Angel Gomes a repris conscience et a été transféré à l'hôpital.



Le président du LOSC, Olivier Étang, s’est par la suite montré encore plus rassurant : « On a tous été très inquiet, vue la violence du choc et l’attitude alarmante de tout le monde sur le terrain. Angel Gomes va plutôt bien, mais on va attendre de savoir comment il va passer la nuit , avec ses examens complémentaires, pour dire qu’on a une « happy end » définitive ».

Sur l’ouverture du score de Bafodé Diakhité, le Lillois ira tout de suite récupérer un maillot de son coéquipier afin de lui envoyer de la force.