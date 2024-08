Inflation en France : un retour sous la barre des 2 % en août, une première depuis 2021

Bonne nouvelle pour le pouvoir d’achat des ménages en France : l’inflation a enfin reculé sous le seuil symbolique des 2 % en août, marquant un net ralentissement après avoir atteint 2,3 % en juillet. Selon les données provisoires publiées ce vendredi par l’Insee, l’indice des prix à la consommation a progressé de seulement 1,9 % sur un an, un niveau qui n’avait pas été observé depuis août 2021.

Ce recul de l’inflation s’explique principalement par la baisse significative des prix de l’énergie, comme le souligne l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) dans sa note. Cette tendance s’inscrit également dans un contexte européen similaire, où plusieurs pays enregistrent des baisses d’inflation. En Allemagne, par exemple, l’inflation a également chuté à 1,9 % en août, une baisse plus importante que prévu par les analystes. De même, l’Espagne a vu son taux d’inflation ralentir pour le troisième mois consécutif, atteignant 2,2 % en août, en grande partie en raison de la baisse des prix des carburants et de l’alimentation.

Ces données pourraient inciter la Banque centrale européenne (BCE) à abaisser à nouveau ses taux directeurs lors de sa prochaine réunion du 12 septembre. Après une première baisse en juin, où le taux sur les dépôts avait été ramené de 4 % à 3,75 %, certains analystes s’attendent à une nouvelle réduction de 25 points de base, soutenue par les récentes tendances inflationnistes en France, en Allemagne et en Espagne.

Alors que la BCE continue de surveiller de près les dynamiques économiques, ce recul de l’inflation offre un bol d’air bienvenu aux ménages européens, tout en posant les bases pour d’éventuelles nouvelles décisions monétaires visant à soutenir la croissance économique.