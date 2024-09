Indignation après la diffusion d’une vidéo montrant une institutrice violentant une enfant de 3 ans

Une vidéo montrant une institutrice de maternelle parisienne violentant une élève de 3 ans a suscité une vague d’indignation à travers le pays. Les images, enregistrées par un parent d’élève dans une école maternelle du XVe arrondissement de Paris, montrent l’enseignante asséner un coup violent dans le dos de la fillette en pleurs, puis l’envoyer au coin avant d’utiliser un vaporisateur sur elle.

L’incident, survenu le 3 septembre, a provoqué une réaction immédiate de la part de la ministre de l’Éducation nationale, Nicole Belloubet, qui a exigé la suspension immédiate de l’institutrice et le lancement d’une procédure disciplinaire. « Ces images sont terriblement choquantes et inacceptables dans notre École », a déclaré la ministre sur le réseau social X (ex-Twitter), exprimant son soutien à la victime et à sa famille.

Ces images sont terriblement choquantes et inacceptables dans notre École.



J’ai demandé sans délai le lancement d’une procédure disciplinaire, avec une suspension immédiate de la professeure.



J'adresse tout mon soutien à la victime et sa famille, qui sont prises en charge. — Nicole Belloubet (@NBelloubet) September 9, 2024

Selon Me Vanessa Edberg, avocate de la famille, la fillette avait déjà subi des violences les jours précédents. La plainte déposée le 5 septembre évoque des violences aggravées sur personne vulnérable, dans un établissement scolaire et par une personne en mission de service public. La fillette, qui vivait sa première rentrée scolaire en petite section, a été évaluée par un médecin qui a jugé son préjudice psychologique comme « sévère ».

Le maire LR du XVe arrondissement, Philippe Goujon, a qualifié l’incident de « insoutenable » et a exprimé sa surprise, soulignant que l’enseignante était bien connue dans l’école. Il a précisé que l’enseignante était convoquée par l’inspectrice d’académie pour comprendre les circonstances de l’incident.

Les parents de la fillette, profondément traumatisés, ont révélé que leur fils, précédemment en classe avec la même enseignante, avait également subi des violences. Ils ont exprimé leur désir de ne pas laisser cette situation se reproduire et ont demandé une enquête approfondie.

Le rectorat a confirmé que l’enseignante était en arrêt et avait été remplacée dans sa classe. Une enquête est en cours pour déterminer les suites à donner à cette affaire. Cet incident tragique met en lumière des questions inquiétantes sur la sécurité des élèves et la conduite des enseignants dans les établissements scolaires.