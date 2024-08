Incendie à la synagogue de La Grande-Motte : les réactions politiques se multiplient face à un acte antisémite

L’incendie criminel survenu samedi matin devant la synagogue Beth Yaacov de La Grande-Motte, qui a blessé un policier municipal, a provoqué une avalanche de réactions politiques unanimes dans leur condamnation. Alors que les autorités continuent d’enquêter, les responsables politiques de tout bord ont exprimé leur indignation face à cet acte qualifié de terroriste.

Le président Emmanuel Macron a pris la parole en affirmant que « tout est fait pour retrouver l’auteur de cet acte terroriste », tout en exprimant son soutien aux fidèles de la synagogue et à toute la communauté juive de France. Dans le même élan, la candidate du Nouveau Front populaire, Lucie Castets, a réitéré son engagement contre l’antisémitisme. « La République ne tolérera jamais l’antisémitisme, et je le combattrai avec force », a-t-elle déclaré, tout en saluant l’intervention des forces de l’ordre et des pompiers.

Pensées pour les fidèles de la synagogue de la Grande-Motte et tous les Juifs de notre pays. Tout est fait pour retrouver l’auteur de cet acte terroriste et protéger les lieux de culte.



La lutte contre l’antisémitisme est un combat de chaque instant, celui de la Nation unie. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 24, 2024

J’adresse tout mon soutien à la communauté juive, visée par l’incendie criminel de la synagogue de La Grande-Motte.



La République ne tolérera jamais l’antisémitisme, et je le combattrai avec force.



Je remercie les pompiers et forces de l’ordre sur place pour leur intervention. — Lucie Castets (@CastetsLucie) August 24, 2024

Marine Le Pen, ancienne candidate à la présidentielle pour le Rassemblement National, a dénoncé ce qu’elle qualifie de « conséquence de la montée de l’antisémitisme dans notre pays ». Sur X, elle a appelé à ce que « tout soit fait pour protéger nos compatriotes de confession juive, pris pour cible tous les jours en France ». Fabien Roussel, secrétaire national du PCF, a quant à lui exprimé sa préoccupation face à un antisémitisme qu’il considère « grandissant en France ». Il a exhorté à ce que les auteurs de cet acte soient « identifiés et punis ».

La synagogue Beth Yaacov de la Grande-Motte a été visée ce matin par des attaques criminelles. Ces attaques inacceptables et inqualifiables sont la conséquence de la montée de l’antisémitisme qui se répand dans notre pays.



Tout doit être fait pour protéger nos compatriotes de… — Marine Le Pen (@MLP_officiel) August 24, 2024

L’indignation ne s’est pas limitée à ces figures politiques. François Hollande, ancien président de la République, a déclaré que « lorsqu’une synagogue est attaquée, c’est la France qui est visée », appelant à une dénonciation unanime de l’antisémitisme. Du côté du Rassemblement National, Jordan Bardella a dénoncé un « acte criminel et antisémite », appelant à une lutte « implacable » contre ce fléau.

Mathilde Panot, cheffe de file de LFI à l’Assemblée nationale, a exprimé sa « profonde indignation » et a adressé « toute sa solidarité à la communauté juive de France ». Plusieurs autres députés LFI, dont Antoine Léaument, ont également condamné cet acte, qualifiant l’incendie d’« ignominie » et appelant à ce que les coupables soient rapidement traduits en justice.

Profonde indignation face à la tentative d’incendie criminelle de la synagogue de la Grande motte.



J’adresse à la communauté juive de France notre solidarité pleine et entière face à cet acte odieux. — Mathilde Panot (@MathildePanot) August 24, 2024

Ces réactions politiques témoignent d’une mobilisation unanime face à un acte que tous qualifient de gravissime, renforçant ainsi la nécessité de lutter contre l’antisémitisme en France.

Hector M.