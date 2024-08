Incendie à la centrale nucléaire de Zaporijia : Ukraine et Russie se rejettent la responsabilité

Un incendie s’est déclaré ce soir au sein de la centrale nucléaire de Zaporijia, la plus grande d’Europe, suscitant de vives inquiétudes dans la région et au-delà. L’incident, qui a pris place au niveau de la tour de refroidissement de l’installation, a rapidement fait l’objet de communications contradictoires de la part des autorités russes et ukrainiennes.

Les faits rapportés par les deux parties

D’après les autorités russes, l’incendie aurait été provoqué par un bombardement ukrainien sur la ville d’Enerdogar, proche de la centrale. Evguéni Balitsky, le gouverneur installé par la Russie dans la région annexée de Zaporijia, a déclaré sur Telegram que ce bombardement a déclenché l’incendie dans le système de refroidissement de la centrale. Cette version des faits impute ainsi directement la responsabilité de l’incident à l’armée ukrainienne, en pleine contre-offensive dans la région.

De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé les forces russes d’avoir délibérément provoqué l’incendie. Dans un message vidéo diffusé sur ses réseaux sociaux, Zelensky a affirmé que « les occupants russes ont déclenché un incendie sur le territoire de la centrale nucléaire de Zaporijia ». Il a ajouté que, bien que les niveaux de radiation soient pour le moment normaux, la situation reste extrêmement précaire tant que la centrale demeure sous contrôle russe.

L’impact sur la sécurité nucléaire et la région

Les images de l’épaisse fumée noire s’élevant au-dessus de la centrale, diffusées sur les réseaux sociaux, ont alimenté les craintes d’un possible accident nucléaire. Toutefois, les deux parties s’accordent pour l’instant à dire que les niveaux de radiation restent dans la normale. Eugène Evtouchenko, chef de l’administration régionale de Nikopol du côté ukrainien, a suggéré que l’incendie pourrait être une provocation visant à semer la panique.

Il est à noter que depuis le début du conflit, la centrale de Zaporijia est devenue un point stratégique majeur, attisant les craintes de catastrophe nucléaire à chaque incident. Cette situation complexe et dangereuse, marquée par des affrontements autour de la centrale, reste une source de grande préoccupation pour la communauté internationale.

Conclusion

Alors que la situation sur le terrain reste tendue, il est crucial que des inspections indépendantes soient menées pour évaluer l’impact de l’incendie et garantir la sécurité de la centrale. L’incident d’aujourd’hui souligne une fois de plus les risques élevés associés à la guerre en Ukraine, notamment en ce qui concerne la gestion des installations nucléaires sensibles. La communauté internationale observe avec anxiété l’évolution de cette crise, où la moindre erreur pourrait avoir des conséquences désastreuses.