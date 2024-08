Inauguration de la Maison Élysée : un nouveau lieu culturel face au palais présidentiel

Depuis le 24 juillet, un nouvel espace culturel et touristique, la Maison Élysée, a ouvert ses portes en face du palais présidentiel à Paris, sur la rue du Faubourg-Saint-Honoré. Inauguré par le président Emmanuel Macron et son épouse Brigitte, cet espace de 600 m² invite le public à découvrir gratuitement les coulisses de l’Élysée, combinant une boutique de souvenirs, un musée et un salon de thé.

Découverte des coulisses de l’Élysée

La Maison Élysée est née d’un projet lancé l’été dernier avec pour ambition de révéler l’histoire du palais présidentiel et de mettre en avant le savoir-faire français. Avec un investissement de plus de 3,5 millions d’euros, ce lieu propose aux visiteurs une immersion unique dans l’univers de la présidence française. Selon Emmanuel Macron, il s’agit de valoriser l’histoire du bâtiment et le savoir-faire national.

Boutique de souvenirs et artisanat français

À l’entrée de la Maison Élysée, la boutique offre une variété de souvenirs estampillés du logo présidentiel et aux couleurs nationales. Parmi les articles proposés, on trouve des tasses, des boules de pétanque, des bougies, des tee-shirts, et des savons. Les prix varient d’un stylo à 4 euros à un ensemble de tasses à 145 euros, reflétant la qualité et l’artisanat 100 % français.

Musée et réplique du bureau de De Gaulle

Le musée de l’Élysée, accessible en suivant le son de l’hymne national, permet aux visiteurs de découvrir des photos des salles de réception du palais, des salons célèbres, et des cuisines historiques. Un des points forts de l’exposition est la reconstitution fidèle du salon doré, bureau des présidents depuis 1958, incluant une réplique authentique du bureau du général de Gaulle. Cette attention aux détails enchante les touristes, bien que certains regrettent le manque de représentation des anciens présidents.

L’histoire et l’art du cadeau diplomatique

Grâce à la narration de Stéphane Bern et à des images en réalité virtuelle, les visiteurs peuvent explorer l’histoire du palais présidentiel de 1715 à aujourd’hui. La visite se termine dans un cabinet de curiosités, où l’on peut admirer des cadeaux diplomatiques échangés par les présidents. Parmi les objets exposés figurent une médaille offerte par Emmanuel Macron à Charles III, une horloge offerte par le président ouzbek, et des éperons de gaucho du Chili.

Salon de thé et pâtisseries françaises

Enfin, le salon de thé de la Maison Élysée, accessible par un escalier en pierre, propose une sélection de pâtisseries créées par le chef pâtissier Lun-Yi Hsing. Les visiteurs peuvent déguster des spécialités comme la charlotte corrézienne, le flan vanille pompadour, et la tarte au chocolat « Escalier de l’Empereur », avec vue sur la cour d’honneur de l’Élysée. Les prix des pâtisseries varient entre 9 et 12 euros, une occasion de goûter à l’excellence culinaire française dans un cadre prestigieux.

La Maison Élysée offre ainsi une nouvelle façon d’approcher et de comprendre le cœur du pouvoir français, en alliant histoire, culture, et gastronomie.