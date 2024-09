Impôts : Darmanin met en garde le gouvernement Barnier contre toute augmentation

Le débat autour d’une possible augmentation des impôts s’intensifie au sein de la coalition entre LR et le bloc central, alors que Michel Barnier, récemment nommé Premier ministre, explore cette option pour faire face à une situation budgétaire difficile. Cette perspective a suscité une vive opposition, notamment de la part de Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur démissionnaire et figure de proue de la majorité présidentielle.

Invité ce mercredi, dans l’émission Les 4 Vérités sur France 2, Darmanin a fermement rejeté l’idée de rejoindre ou de soutenir un gouvernement qui augmenterait les impôts. « Il est hors de question pour moi de participer à un gouvernement qui ne soit pas clair sur la question des impôts », a-t-il déclaré, ajoutant que « l’augmentation des impôts, c’est la facilité ». Cette position reflète celle du camp présidentiel, qui s’oppose à toute hausse, craignant des répercussions négatives sur l’économie.

Depuis quelques jours, des rumeurs circulent sur une éventuelle hausse des impôts voulue par Michel Barnier, bien que le Premier ministre n’ait pas encore explicitement confirmé cette piste. Toutefois, son ouverture à « la justice fiscale » laisse penser à certains observateurs, dont Darmanin, qu’une augmentation pourrait être envisagée. En réponse, Gabriel Attal, également membre influent de l’ancien gouvernement Macron, a demandé des clarifications sur la ligne politique du nouveau Premier ministre avant d’envisager une quelconque participation à son équipe.

Le sujet des impôts s’annonce donc comme un point de tension majeur entre Barnier et les soutiens d’Emmanuel Macron, alors que le nouveau Premier ministre tente de composer son premier gouvernement.