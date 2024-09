« Il est au journalisme ce que mes chansons sont à l’opéra lyrique! » Patrick Sébastien remet Jean-Michel Aphatie à sa place

Hier, Patrick Sébastien était l’invité de Pascal Praud, sur Europe 1. Durant son interview, l’animateur a répondu sèchement aux propos de Jean-Michel Aphatie. Pour rappel, ce dernier avait vivement critiqué la Fête du cochon, écrivant sur X : « J’ai du mal à croire qu’un député de la Nation se livre à cette grossièreté. Parce que c’était à l’initiative de Laurent Jacobelli. En même temps, il s’agit de Laurent Jacobelli du Rassemblement National, le même qui qualifiait son collègue député de racaille.«

Interrogé sur cette déclaration, Patrick Sébastien, qui a lui-même participé à la Fête du cochon, a critiqué le chroniqueur de Quotidien, déclarant : « Déjà, qu’est-ce qu’on en a à foutre de Jean-Michel Aphatie ? Il est au journalisme ce que mes chansons sont à l’opéra lyrique ! C’était génial, ça s’est super bien passé, il n’y avait rien de politique. Il y avait 10 000 personnes sur la place, ils n’étaient pas encartés RN. Et les fêtes du cochon il y en a plein en France depuis des années, partout ! »

Pour rappel, ce n’est pas la première fois que Patrick Sébastien et Jean-Michel Aphatie se clashent par médias interposés. En octobre 2023, lors d’une interview de Patrick Sébastien dans Quotidien, Jean-Michel Aphatie l’avait interrogé sur ses propos concernant les politiciens. Patrick Sébastien, souvent critique envers le monde politique, avait répondu avec son style direct et provocateur, et le ton était rapidement monté entre les deux hommes. Jean-Michel Aphatie reprochait à Patrick Sébastien ses critiques généralisées sur la classe politique, en affirmant que ses propos étaient populistes et manquaient de nuance. Patrick Sébastien, de son côté, avait maintenu et assumé ses positions, en soulignant qu’il parlait avec sincérité et sans filtre, en tant que citoyen déçu par le monde politique… La hache de guerre, déterrée depuis quelques mois entre les deux hommes, est donc loin d’être enterrée…

Retrouvez ici la réponse de Patrick Sébastien à Jean-Michel Aphatie, hier sur Europe 1