Hypothèse Thierry Beaudet à Matignon : Éric Ciotti fustige un « homme de gauche » et un « leurre »

Éric Ciotti, député des Alpes-Maritimes, fondateur de l’Union des Droites pour la République (UDR) et toujours président de LR, a vivement critiqué l’éventualité de la nomination de Thierry Beaudet au poste de Premier ministre. Invité ce mardi matin sur CNews et Europe 1, Eric Ciotti a qualifié cette possibilité de « leurre » et de « choix par défaut », dénonçant une manœuvre présidentielle qu’il juge inappropriée et symptomatique d’une « profonde déliquescence » politique.

Selon Ciotti, l’hypothèse Thierry Beaudet à Matignon serait non seulement un choix « ridicule », mais aussi révélateur d’une « crise de régime ». Le député des Alpes-Maritimes n’a pas mâché ses mots en dépeignant Beaudet comme « un homme de gauche, avec des positions contre la loi immigration et pour la légalisation du cannabis ». Il a également souligné son rôle actuel à la tête du Conseil économique, social et environnemental (CESE), un organe qu’il considère comme inutile, qualifiant l’institution de « machin qui ne sert à rien ».

Eric Ciotti fondateur de l’Union des droites pour la République et député des Alpes-Maritimes, à propos de Thierry Beaudet : «Je ne crois pas à sa nomination à Matignon», dans #LaGrandeInterview pic.twitter.com/lnyW0plgRz — CNEWS (@CNEWS) September 3, 2024

Eric Ciotti a poursuivi en critiquant le maintien du gouvernement actuel, qu’il accuse de défier toute logique, évoquant une « hypocrisie totale » au sein de l’exécutif. Il a notamment ciblé Bruno Le Maire, ministre démissionnaire de l’Économie, le qualifiant d’« homme des déficits ».

Enfin, l’élu des Alpes-Maritimes a rappelé sa priorité : rétablir l’ordre, à la fois dans les rues et dans les finances publiques. Pour lui, la nomination de Thierry Beaudet à Matignon ne serait qu’une nouvelle illustration des difficultés majeures qui secouent actuellement le paysage politique français.