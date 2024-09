Humiliation totale : Nice fête ses 120 ans en inscrivant 8 buts à l’AS Saint Étienne !

Soirée d’anniversaire magique pour l’OGC Nice. Avec un résultat historique. Ce n’est plus une claque, ni une déculottée, mais une humiliation totale qu’ont infligé les Aiglons aux Stéphanois (8-0). Un score fleuve pour lancer cette 5e journée de Ligue 1 qui se terminera par l’Olympico, dimanche soir, OL-OM.

Nice avait promis un jeu plus offensif avec l’arrivée de Franck Haise sur le banc, en début de saison. C’est finalement un festival auquel ont eu droit les supporters de l’Allianz Riviera pour ce match face aux Verts de Saint Etienne.

Deux buts en 7 minutes, le ton était donné. De la réussite d’un côté, des cadeaux de l’autre. Des espaces fous au coeur du jeu stéphanois. Tanguy Ndombélé, de retour en L1 après avoir pas mal erré à l’étranger, signe le but du 2-0, bien seul et pas attaqué dans la surface (7e). Ce but résume le début de match surréaliste de l’ASSE.

⏰| Deux buts en 7 minutes : feu d’artifice pour l’anniversaire de l'OGC Nice ! 🤩🎉 pic.twitter.com/PmmbIQdahz — DAZN France (@DAZN_FR) September 20, 2024

Tous les joueurs offensifs, ou presque, se sont régalés et ont marqué pour les rouges et noirs. 120 ans, ça se fête, alors Youssoufa Moukoko s’est offert son premier doublé en L1. Mohamed Ali Cho a régalé et lui aussi marqué son petit but d’une frappe sublime.

Evan Guessand, parfois décrié, se faufile dans la défense (fantôme) et réalise un petit festival. Les Verts ont coulé un par un, individuellement et collectivement. Sans être capable de se réveiller.

Forcément, une telle contre-performance pause la question du maintien en poste de l’entraîneur des Verts, Olivier Dall’Oglio. Avant la suite de cette 5e journée, Saint Etienne est 16e avec 3 petits points et une différence de buts de -14 !

Nice a frappé un grand coup. 5 buts après 30 minutes de jeu, puis 6-0 à la pause. Jeu, set et match, déjà. Mais les Aiglons ne se sont pas arrêtés là. Saint Etienne ne réagira jamais. Aucun sursaut d’orgueil. Sofiane Diop puis Rosario, sur penalty, finiront le travail (8-0, 86e).

Côté statistiques : jamais Saint Etienne n’avait subi une telle déconvenue depuis un 9-0 en 1951-52. En 1957-58, Nice l’avait emporté par une telle marge face à Sedan…

Les supporters de Saint Etienne, eux, ont quitté le stade avant même la mi-temps. Les Verts joueront le dimanche 29 septembre à Nantes dans le cadre de la 6e journée. L’opération rachat passe par-là.