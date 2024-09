Historique : la folle soirée européenne de Brest et Monaco, vainqueurs de Sturm Graz (2-1) et du FC Barcelone (2-1)

Il faut se pincer pour y croire. 3 victoires sur les 4 premiers matchs de Ligue des Champions des clubs français cette saison. Un bilan remarquable autant qu’inhabituel. Un bilan fantastique grâce aux performances majuscules de ce jeudi soir. L’AS Monaco terrasse le Barça de Lamine Yamal alors que Brest l’emporte face au champion d’Autriche, Sturm Graz. Fort !

Quelle belle soirée ! On n’était plus forcément habitué à pareille fête pour les clubs français dans la plus grande des Coupes d’Europe. Avec la victoire de l’AS Monaco face à l’ogre barcelonais, auteur d’un sans faute depuis le début de saison en Liga, 5 victoires en 5 matchs, le football français peut sourire.

Dés le début du match, l’ASM prend ce sommet par le bon bout. Pressing, intensité et justesse technique. Les Monégasques d’Adi Hutter répondent présents. A tel point que le Barça est poussé à la faute.

Mal servi plein axe par son gardien, Eric Garcia est dépassé par le Japonais Minamino et fait faute. En dernier défenseur. C’est un carton rouge.

Eric Garcia receives a direct red card after taking down Minamino 😳



It came after a miscommunication between Garcia and Ter Stegen. pic.twitter.com/A9vI07Qtd6 — ESPN FC (@ESPNFC) September 19, 2024

Après 11 minutes de jeu, l’AS Monaco est en supériorité numérique. Un avantage se dessine. Il faut en profiter. Avec Eliesse Ben Seghir et Maghnes Akliouche en charge d’animer les ailes, les rouges et blancs mettent du rythme et font preuve d’audace. Maghnes Akliouche se sert d’un appel côté droit pour rentrer sur son pied gauche : frappe intérieur, Ter Stegen est battu. Le stade Louis II est en fête (1-0, 16e).

MAGHNES AKLIOUCHE OUVRE LE SCORE FACE AU FC BARCELONE, QUEL BUT ! 😱



Le contrôle, l'enchaînement, la frappe… 🥵#ASMFCB| #UCL pic.twitter.com/3GZTrZTXlL — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 19, 2024

L’ASM est dominateur, le Barça est méconnaissable. Mais quand on possède une telle pépite comme Lamine Yamal, c’est un danger de tous les instants.

À 17 ans, l’Espagnol champion d’Europe cet été a tout d’un grand. D’un immense, même. La jeunesse au pouvoir ce soir sur le Rocher. Lamine Yamal est décalé côté droit, en un-contre-un, pas de couverture, la punition est immédiate. Premier but en Ligue des Champions (1-1, 28e). Tout est à refaire.

Lamine Yamal répond à Akliouche et égalise pour le Barça ! ⚡️



C'est le premier but en Ligue des champions de la carrière de l'Espagnol de 17 ans 😳#ASMFCB | #UCL pic.twitter.com/GoueFCV9V0 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 19, 2024

Avec l’entrée du Russe Golovine à la pause, Adi Hutter apporte encore une touche offensive supplémentaire à son milieu de terrain. Puis le jeune attaquant George Ilenikhena, acheté cet été en Belgique contre 18M€, entre lui aussi en jeu. Les effets vont s’en faire ressentir.

Lancé en profondeur, c’est lui qui débloque la situation et fait craquer définitivement les Catalans. D’un tir limpide, il bat Ter Stegen en face-à-face (2-1, 71e). Monaco fera ensuite parfois le dos rond pour conserver le résultat. La performance est magistrale. La Ligue des Champions est bien lancée pour les clubs français.

Grâce à Hugo Magnetti (23e), d’une splendide frappe qui file entre plusieurs jambes adverses, et Sima (56e), dos au but et plein de spontanéité, le petit poucet de l’épreuve au classement UEFA, Brest, a parfaitement réalisé son entame de compétition. De quoi faire chavirer le stade du Roudourou (Guingamp) en plein délire.

Ils auraient pu s’en faire une montagne de cette Ligue des Champions, ils l’ont abordé sans complexe. Avec énormément de générosité et d’envie. Le Stade Brestois de la saison dernière. Voire mieux. Ils viennent d’écrire l’Histoire du club et une belle page du football français en quelques mois. L’épopée continue après cette première victoire (2-1). Historique.

🤯 LE 1ER BUT DE L'HISTOIRE DE BREST EN LIGUE DES CHAMPIONS, ET QUEL BUT !!! 🔴⚪#SB29STU | #UCL pic.twitter.com/Z7N395d7Y8 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 19, 2024

Au classement, qui ne veut pas dire grand chose après une journée de Ligue des Champions, Monaco (12e), Brest (13e) et le Paris-SG (15e) sont pour l’instant barragistes. Au contraire de Lille, battu par le Sporting Portugal mardi (2-0), 30e sur 36 clubs.