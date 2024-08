Héritage des JO 2024 : Ce qui perdurera après l’événement

Les Jeux olympiques de Paris 2024, tant redoutés par certains, ont finalement marqué la France d’une manière inattendue. Contre toute attente, ils ont apporté un moment de félicité nationale, renforçant le sentiment de communion au sein de la population et transformant l’image de la capitale. Plusieurs initiatives mises en place pour les JO semblent destinées à perdurer, tandis que d’autres pourraient disparaître aussi vite qu’elles sont apparues.

Une sécurité renforcée et une police réconciliée avec le public

Grâce à un dispositif de sécurité impressionnant, avec jusqu’à 45 000 agents déployés lors de la cérémonie d’ouverture, la France a traversé les JO sans incident majeur. Ce succès a favorisé un rapprochement inattendu entre les forces de l’ordre et le public. Les Parisiens et les touristes ont réservé un accueil chaleureux aux policiers et gendarmes, rappelant l’élan de solidarité post-attentats de 2015. Cet effet olympique, qui a renforcé la coopération entre les différentes unités de sécurité, pourrait inciter les autorités à maintenir ce niveau de collaboration et d’efficacité.

Une justice modernisée et plus réactive

Les JO ont permis une accélération des procédures judiciaires, avec l’augmentation des audiences d’urgence et l’utilisation généralisée des procédures rapides. Ces innovations ont fluidifié le fonctionnement de la justice, notamment à Paris et Aix-en-Provence, où des outils numériques ont été améliorés. Cependant, les magistrats restent prudents face aux restrictions budgétaires annoncées, craignant que les avancées réalisées ne soient compromises à l’avenir.

Relogement des sans-abri et migrants : des solutions temporaires ?

Avant les JO, l’État a relogé de nombreux sans-abri et déplacé des migrants en province pour libérer les espaces autour des sites olympiques. Si ces initiatives ont permis de répondre à une urgence, elles risquent de n’être que temporaires. De nombreuses associations craignent que ces personnes ne retournent dans la rue une fois les Jeux terminés, faute de solutions durables.

Accessibilité des transports : des progrès encore insuffisants

Malgré des efforts notables pour améliorer l’accessibilité des transports publics, notamment la multiplication par quatre des stations de métro accessibles, le réseau parisien reste un défi pour les personnes handicapées. Les minibus déployés pour les spectateurs en situation de handicap devraient être maintenus, mais les associations plaident pour une généralisation des mesures d’accessibilité à l’ensemble du réseau.

Une Seine dépolluée et bientôt ouverte à la baignade

La dépollution de la Seine, un projet majeur financé à hauteur de 1,4 milliard d’euros, est l’un des héritages les plus tangibles des JO. Dès 2025, les Parisiens pourront se baigner dans le fleuve à plusieurs endroits de la capitale. D’autres villes franciliennes envisagent également de créer des sites de baignade, profitant des travaux de dépollution qui se poursuivront dans les années à venir.

Circulation : vers une ville plus piétonne et moins accessible aux voitures

Anne Hidalgo, la maire de Paris, compte bien capitaliser sur les JO pour poursuivre sa politique de réduction de la place des voitures en ville. Les zones piétonnes mises en place durant les Jeux, comme à la Concorde et au Trocadéro, devraient être pérennisées. De même, certaines voies réservées aux transports pendant l’événement pourraient être maintenues, en particulier pour le covoiturage et les bus. Cependant, ces mesures ne font pas l’unanimité, notamment auprès du préfet de police, qui exprime des réserves concernant l’aménagement du périphérique.

En somme, les JO de Paris 2024 laissent derrière eux un héritage complexe, fait de progrès indéniables mais aussi de défis persistants. L’avenir dira si ces avancées seront suffisamment solides pour transformer durablement la ville et le pays.