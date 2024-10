Hedi Slimane quitte la direction artistique de Celine après six ans de collaboration

Après six ans passés à la direction artistique de Celine, Hedi Slimane quitte la maison de couture, a annoncé LVMH ce mercredi 2 octobre dans un communiqué officiel. « Sous sa direction artistique et créative, Celine a connu une croissance exceptionnelle », peut-on lire dans le texte, qui souligne également l’impact de Slimane sur le renouveau et le repositionnement de la marque, notamment grâce à l’introduction de collections masculines et au développement d’une ligne de parfums.

L’arrivée de Slimane chez Celine en 2018 avait marqué un tournant pour la maison, qui avait alors abandonné son accent aigu (« Céline ») et initié une refonte de son identité visuelle. À travers ses créations au style rock et minimaliste, Slimane a permis à la marque de se hisser parmi les plus influentes de l’industrie, même si ses premières collections avaient suscité des débats sur la rupture avec l’héritage de Phoebe Philo.

L’annonce du départ de Slimane a immédiatement relancé les spéculations quant à son avenir. Son nom est notamment évoqué pour succéder à Virginie Viard chez Chanel, poste devenu vacant en juin dernier. Le communiqué de LVMH ne mentionne toutefois pas de successeur pour Celine, bien que certaines rumeurs pointent déjà vers Michael Rider, ancien collaborateur de Phoebe Philo et figure de l’industrie du luxe, qui pourrait prendre la relève en 2025.

Avec ce départ, la maison Celine s’apprête à ouvrir un nouveau chapitre de son histoire. « Nous lui souhaitons le meilleur pour la suite de sa carrière », conclut le communiqué. En attendant, le mystère reste entier sur le prochain défi que relèvera celui qui a déjà marqué les esprits chez Dior et Saint Laurent.