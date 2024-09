Hassan Nasrallah blessé ou mort dans les frappes israéliennes à Beyrouth ?

Israël a lancé ce vendredi une série de frappes aériennes d’une intensité sans précédent sur la banlieue sud de Beyrouth, ciblant le quartier général du Hezbollah. Selon l’armée israélienne, ces frappes visaient des dirigeants de la puissante milice chiite, notamment son chef emblématique, Hassan Nasrallah, qui pourrait être blessé ou même mort. L’opération, qualifiée de « frappe précise » par le porte-parole israélien Daniel Hagari, a provoqué des destructions massives. Plusieurs immeubles résidentiels ont été complètement rasés, laissant des scènes de dévastation et des colonnes de fumée s’élever au-dessus de la capitale libanaise.

Alors que des sources proches du Hezbollah, relayées par plusieurs médias libanais et internationaux, affirment que Hassan Nasrallah est indemne, la question de son sort reste entourée d’incertitude. Une source anonyme, citée par l’AFP, a déclaré que « Sayed Nasrallah va bien ». Cependant, d’autres témoignages, relayés par certains médias, laissent planer le doute. Une source sur place indique à Entrevue qu’il est possible que Nasrallah soit encore sous les décombres, blessé ou mort.

Les équipes de secours sont toujours à la recherche de survivants dans les ruines des bâtiments détruits, et aucune confirmation officielle n’a été donnée quant à l’état de Nasrallah. Alors que l’incertitude demeure, certains observateurs se demandent si cette frappe israélienne aurait pu marquer un tournant décisif dans le conflit. Hassan Nasrallah, figure clé du Hezbollah et proche allié de l’Iran, est une cible de longue date pour Israël. Si la frappe avait atteint son objectif, elle pourrait avoir des conséquences majeures sur l’équilibre du pouvoir au Liban et sur la dynamique du conflit régional.

Israël, de son côté, continue de surveiller la situation de près, tentant de vérifier si son principal adversaire a été touché. Pour l’heure, les spéculations se poursuivent, et la zone reste bouclée alors que les recherches se poursuivent dans les décombres des frappes. Serait-il possible que Hassan Nasrallah soit blessé, voire mort ? Seul le temps et les efforts des secouristes permettront d’apporter une réponse définitive à cette question cruciale.