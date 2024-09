Harvey Weinstein hospitalisé d’urgence pour une opération cardiaque

Ce lundi 9 septembre 2024, Harvey Weinstein, ancien producteur hollywoodien, a été hospitalisé en urgence à New York pour subir une opération du cœur. Transféré depuis la prison de Rikers Island, où il purge une peine pour multiples viols et agressions sexuelles, Weinstein, 72 ans, est « faible » mais « hors de danger », selon son porte-parole, Juda Engelmayer.

L’opération intervient alors qu’il souffrait de douleurs à la poitrine. Ce n’est pas la première fois que l’ancien magnat du cinéma fait face à des problèmes de santé. Il a, en effet, un historique médical complexe, comprenant du diabète, de l’hypertension artérielle, une sténose spinale, et des complications liées au Covid-19, incluant une double pneumonie.

Weinstein devait comparaître cette semaine pour une nouvelle audience à New York, suite à l’annulation de sa condamnation de 2020 par une cour d’appel en avril dernier. Celle-ci avait jugé que son procès initial, pour le viol en 2013 de l’actrice Jessica Mann et l’agression sexuelle en 2006 de Mimi Haleyi, n’avait pas été équitable. Cependant, malgré ce retournement, il reste incarcéré après sa condamnation en 2023 à Los Angeles, à 16 ans de prison pour d’autres affaires de viols et agressions sexuelles.

Les révélations sur Harvey Weinstein en 2017 avaient déclenché le mouvement mondial #MeToo, visant à dénoncer les violences sexuelles faites aux femmes. Plus de 80 femmes, dont des célébrités comme Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, et Ashley Judd, ont publiquement accusé Weinstein de harcèlement, d’agressions sexuelles ou de viol. Toutefois, l’ancien producteur a toujours nié avoir eu des relations non consenties. L’évolution de son état de santé sera scrutée de près alors qu’il reste un symbole central dans les débats sur les violences sexuelles dans l’industrie du divertissement.