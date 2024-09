Harvey Weinstein devant la justice pour une nouvelle agression sexuelle présumée de 2006

Harvey Weinstein, l’ex-producteur de cinéma déchu et aujourd’hui emprisonné, a plaidé « non coupable » mercredi 18 septembre 2024 devant un tribunal de Manhattan, où il doit être jugé pour une nouvelle accusation d’agression sexuelle. À 72 ans, affaibli par des problèmes de santé, notamment une récente opération du cœur, il s’est présenté mal rasé et en fauteuil roulant pour entendre cet acte d’accusation.

Cette nouvelle inculpation, prononcée par un grand jury, concerne une agression sexuelle présumée sur une femme dans un hôtel du sud de Manhattan entre le 29 avril et le 6 mai 2006. Elle vient s’ajouter à une longue liste de poursuites contre Weinstein, accusé depuis 2017 de harcèlement, d’agression sexuelle ou de viol par plus de 80 femmes, dont des actrices de renommée internationale comme Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow et Ashley Judd.

Un coup dur pour le mouvement #MeToo

Cette nouvelle affaire survient alors que la condamnation initiale de Weinstein en 2020 pour le viol de l’actrice Jessica Mann et l’agression sexuelle de l’assistante de production Mimi Haleyi a été annulée en avril dernier par une cour d’appel de New York. Ce revirement a été perçu comme un coup de massue pour le mouvement #MeToo, qui avait pris de l’ampleur à la suite des premières accusations contre l’ex-puissant producteur.

Le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, a salué le courage de la victime qui a témoigné, permettant ainsi cette nouvelle inculpation. Cependant, l’avocat de Weinstein, Arthur Aidala, a déclaré être dans le flou concernant cette accusation, rappelant que les faits remontent à près de deux décennies.

Un second procès à venir

La date du nouveau procès n’est pas encore fixée, bien que celle du 12 novembre ait été évoquée. Le juge a toutefois estimé cette échéance irréaliste et une audience de procédure a été programmée pour le 2 octobre.

Weinstein, qui purge actuellement une peine de 16 ans de prison à Rikers Island à la suite de sa condamnation en 2023 à Los Angeles pour d’autres affaires de viol, continue de clamer que toutes ses relations étaient consenties. Malgré l’annulation de sa condamnation de 2020, l’ancien tycoon d’Hollywood reste derrière les barreaux, avec la promesse d’un nouveau procès et un témoignage clé attendu de Jessica Mann, l’une de ses accusatrices principales.

Harvey Weinstein, autrefois surnommé « l’ogre du cinéma », apparaît aujourd’hui comme l’ombre de lui-même, affaibli physiquement mais toujours déterminé à nier les accusations portées contre lui. Le procès qui se profile sera une nouvelle épreuve pour les victimes et le mouvement #MeToo, dont la bataille judiciaire se poursuit plus de six ans après les premières révélations.