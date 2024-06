Hanane Mansouri, candidate de l’Union des droites, victime d’Insultes racistes : Sa réaction exclusive pour Entrevue

Hanane Mansouri, ancienne responsable des Jeunes Républicains de l’Isère et déléguée nationale des jeunes LR, a récemment été désignée candidate aux élections législatives 2024 pour la 8e circonscription de l’Isère sous la bannière de l’alliance des droites. Depuis cette annonce, la jeune femme fait face à une avalanche de réactions, notamment des insultes racistes venant de militants de gauche. Ces attaques, qu’elle a partagées sur son compte X avec des captures d’écran à l’appui, incluent des termes comme « Arabe de service », « beurette » et « sale serpillère ».

Une Réaction Ferme et Déterminée

Contactée par Entrevue, Hanane Mansouri a livré sa réaction exclusive face à ces attaques :

« En étant candidate de l’union des droites, je m’attendais à recevoir des attaques racistes venant de la gauche. Leur fond de commerce est précisément de réduire les individus à leurs origines et leurs couleurs de peau. À l’inverse, le camp patriote que je défends propose de réunir chacun autour de valeurs républicaines communes pour que nous puissions tous être égaux. Je mesure bien entendu la gravité des propos qui sont tenus à mon égard mais c’est mal connaître mon caractère que de penser qu’ils me feront arrêter le combat. »

La Volonté de Rassembler

Pour Hanane Mansouri, ces attaques racistes ne font que renforcer sa détermination. Elle reste convaincue que seule une droite unie et forte peut redonner espoir aux militants de droite et aux concitoyens français pour rebâtir une France sûre, prospère et libre. Elle a également exprimé, auprès du Dauphiné Libéré, son intention de porter plainte contre X pour les insultes reçues, affirmant avoir reçu « des milliers de commentaires et messages privés ».

Sa candidature dans les rangs de l’union de la droite, aux côtés d’Éric Ciotti et de Jordan Bardella, est perçue par elle comme une nécessité politique face à la situation actuelle de la France. Bien que cette décision soit difficile personnellement, en raison de ses liens avec LR 38, Mansouri insiste sur l’importance de cette union pour le redressement du pays.

Une Priorité : L’Union

Pour Hanane Mansouri, l’éviction potentielle de la fédération iséroise n’est pas une priorité pour le moment. L’essentiel pour elle est de réaliser l’union des droites, qu’elle voit comme un impératif politique dans le contexte actuel.

En conclusion, Hanane Mansouri, face aux insultes racistes, reste inébranlable et déterminée à mener son combat politique, convaincue de la nécessité d’une droite unie pour le futur de la France.