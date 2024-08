Guillaume Meurice déclenche un tollé après sa réaction à la mort d’Alain Delon

À la suite de l’annonce du décès d’Alain Delon, survenue ce dimanche 18 août, la France et le monde ont rendu hommage à l’icône du cinéma français. Cependant, au milieu de cet élan de respect et d’admiration, l’humoriste et chroniqueur Guillaume Meurice a suscité une vive polémique avec une publication sur X. En évoquant l’amitié controversée d’Alain Delon avec Jean-Marie Le Pen, Meurice a accompagné son message d’un simple commentaire : « Pensées pour les proches #RIPAlainDelon ».

Cette référence au lien entre Delon et le fondateur du Front National, qui a souvent fait l’objet de critiques et de débats, a été perçue par beaucoup comme déplacée en cette période de deuil. De nombreuses personnalités publiques ont vivement réagi à cette sortie jugée inappropriée. Le chroniqueur Éric Naulleau a critiqué cette publication en affirmant : « Quand la médiocrité s’en prend à vous jusque sur votre lit de mort, c’est que vous avez réussi votre vie ». Le sénateur Stéphane Le Rudulier, quant à lui, a qualifié l’acte de « honte éternelle ».

Quand la médiocrité s’en prend à vous jusque sur votre lit de mort, c’est que vous avez réussi votre vie. https://t.co/U7X1c2CoeM — Eric Naulleau (@EricNaulleau) August 18, 2024

Il y a des individus qui méritent la honte éternelle



Guillaume Meurice est de ceux là https://t.co/DCu4EQxL6u — Stéphane Le Rudulier (@slerudulier) August 18, 2024

D’autres figures publiques ont également exprimé leur indignation. Le dessinateur Xavier Gorce a violemment répliqué à Meurice, le comparant à quelqu’un qui « regarde le monde à travers son propre vomi ». De son côté, l’auteur et réalisateur Kevin Elarbi a accusé Meurice d’« antisémitisme » et de salir l’héritage d’Alain Delon, un homme qui a contribué à des œuvres marquantes comme Mr. Klein, un film historique sur les rafles de juifs en France pendant l’Occupation. Philippe Vardon, allié de Marion Maréchal, a également salué l’engagement politique de Delon, affirmant que Meurice « me dégoûte » et rappelant une citation de Jean-Marie Le Pen : « Mort, même l’ennemi a le droit au respect ».

Delon a produit et incarné l'immense Mr Klein, premier film à aborder les rafles conduites par l'Etat Français dans la France occupée.

Quand on est un antisémite et inculte notoire comme Guillaume Meurice, on l'oublie et on salit l'honneur d'un homme le jour de sa disparition. https://t.co/9Pv8JUU4ub — Kevin Elarbi 🎗️ (@KevinElarbi) August 19, 2024

Alice Leroy