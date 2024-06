Guillaume Bigot est investi par LR-RN dans le Territoire de Belfort

C’est officiel, l’essayiste et éditorialiste Guillaume Bigot quitte les plateaux pour faire campagne.

La Commission Nationale des Investitures (CNI) l’investit sous la double bannière LR-RN dans la 2e circonscription du Territoire de Belfort.

Proche de Jean-Pierre Chevènement (ancien maire de Belfort, ancien député et sénateur, et ancien ministre) et souverainiste comme lui, il suit ses pas dans le territoire de Belfort.

Christophe Soustelle, candidat aux dernières législatives de 2022 pour le RN éliminé (1ere circonscription) avec un score de 38,39% et délégué départemental du parti sur le territoire, se félicite de l’investiture de son nouvel allié local.

Dans son dernier ouvrage co-écrit avec l’avocat Ghislain Benhessa, « On marche sur la tête » (Editions de l’Artilleur, mai 2024), Guillaume Bigot revient sur 40 ans de mensonges des élites européennes. Français enraciné, il livre une analyse de la situation politique en France et en Europe sous l’angle des élections du 9 juin et de leurs conséquences. Celles-ci sont inattendues, tant et si bien que l’ancien journaliste pourrait siéger au Palais Bourbon le 7 juillet prochain.

Marie F.