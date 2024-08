Grenoble : Une « guerre des gangs intense » secoue l’agglomération

Grenoble et sa banlieue sont plongées dans une spirale de violence liée au trafic de stupéfiants. La situation est alarmante, avec des fusillades presque quotidiennes et des tensions croissantes entre gangs, comme l’a souligné le procureur de la République, Éric Vaillant.

Dans la nuit du 14 au 15 août, un jeune homme de 20 ans a été blessé à la main et à la cuisse par des tirs dans le quartier Saint-Bruno, l’un des principaux points de deal de la ville. Bien que ses jours ne soient pas en danger, cet incident s’inscrit dans une série de violences qui touchent régulièrement Grenoble. Le procureur décrit la situation comme une « guerre des gangs intense », marquée par une série de fusillades qui n’a cessé de s’intensifier ces dernières semaines.

Le climat de violence est tel qu’il a même touché les quartiers résidentiels. Le 12 août, une fusillade a gravement blessé quatre hommes dans la banlieue d’Échirolles. Cette violence s’est déroulée à proximité d’un point de deal situé devant une école maternelle, provoquant l’indignation de la maire d’Échirolles, Amandine Demore. Elle a exprimé sa frustration face à l’inaction perçue des autorités, notamment du gouvernement, et a appelé à un renforcement des moyens de sécurité. Selon elle, la situation est intolérable et nécessite une réponse urgente pour protéger les habitants, notamment les enfants, de cette menace omniprésente.

Les points de deal à Grenoble sont très lucratifs et attirent une convoitise croissante, alimentant les conflits entre gangs rivaux. Cette violence a des répercussions graves sur les résidents, avec des incidents fréquents et des tirs qui surviennent à toute heure du jour et de la nuit. Les habitants vivent dans la peur constante des balles perdues et des confrontations violentes.

La réponse des autorités locales semble insuffisante pour endiguer ce phénomène. Amandine Demore a demandé le rétablissement d’une police de proximité, supprimée en 2003, pour renforcer la sécurité dans les quartiers touchés. Elle a également sollicité l’intervention du ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, sans obtenir de réponse à ce jour.

La situation est exacerbée par un manque d’effectifs dans les forces de police, comme l’indiquent les syndicats locaux. Les efforts pour contenir le trafic de drogue et les violences qui l’accompagnent semblent être entravés par des ressources limitées. Trois hommes ont été placés en détention récemment, mais les tireurs responsables des fusillades restent pour l’instant non identifiés.

Le procureur Vaillant assure que la lutte contre ce phénomène se poursuit sans relâche, malgré les défis. Cependant, la situation reste préoccupante et met en lumière l’urgence d’une réponse coordonnée pour restaurer la tranquillité dans les quartiers de Grenoble.