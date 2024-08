Greenwood déterminant, Rulli aussi, l’OM se promène à Brest (1-5)

Début de saison quasiment idéal pour l’Olympique de Marseille, vainqueur à Brest (1-5), ce samedi après-midi. Quasiment, car Faris Moumbagna, peu de temps après être entré en jeu, a dû sortir sur blessure, certainement blessés aux ligaments croisés du genou.

Serait-ce déjà la patte Roberto De Zerbi ? Le nouvel entraîneur italien de l’OM peut avoir le sourire. Son équipe a rapidement pris la mesure du Stade Brestois, surprenant deuxième du championnat la saison dernière et qualifié en Ligue des Champions. On savait que le plus dur allait commencer pour les Brestois, ils ont connu rapidement une grosse désillusion.

Dés les premiers instants, ils se font aspirer et laissent des espaces grossiers. Rien ne fonctionne comme il y a encore quelques mois. D’autant que Marseille offre un nouveau visage. L’attaquant anglais de l’OM, Mason Greenwood, n’avait pas besoin de plus de place pour marquer sur sa première occasion en Ligue 1 (0-1, 3e). Tir croisé efficace. L’OM est lancé.

Marseille ne tergiverse pas et continue de faire mal. D’autant que son nouveau gardien, l’argentin Geronimo Rulli, veille : de solides parades, une vigilance de tous les instants et même un arrêt sur penalty. Baraka totale.

C’est un jour où rien ne peut plus arriver à Marseille. Alors même Luis Henrique se met à profiter de ballons gérés par la défense brestoise : le Brésilien double la mise et ira même de son doublé en seconde période.

Côté bémol, si le nouveau défenseur central Derek Cornelius ne montre pas (encore) une assurance tout risque, les supporters de l’OM ont pu retrouver la fébrilité légendaire d’un revenant, Pol Lirola. Positionné latéral gauche, il n’a pas non plus été vraiment aidé. Mais Quentin Merlin devrait vite reprendre son poste.

Juste avant la pause, Madhi Camara réduira magnifiquement l’écart d’une frappe limpide sous la barre (1-3, 45e+5). Mais Brest craquera à nouveau très vite en seconde période. Le coach Eric Roy devra vite remettre les têtes à l’endroit…

Mason Greenwood, à nouveau buteur (sur penalty), puis Elye Wahi, aussi sur penalty, donneront encore plus d’ampleur au résultat (1-5). Qu’il est déjà loin le temps, début 2024, où Marseille, entraîné par Gennaro Gattuso, venait perdre tristement à Brest…

Fantastique entrée en matière olympienne, leader provisoire de L1, les trois attaquants ont marqué. Mais Roberto De Zerbi, dont l’effectif manque cruellement de profondeur, a vu Faris Moumbagna sortir sur blessure peu après son entrée en jeu.

Son genou s’est dérobé, il est sorti sur civière : ce serait les ligaments croisés de touchés. Une blessure qui nécessite entre 3-4 mois et 8 mois d’indisponibilité, selon les techniques de rééducation utilisées.

Roberto De Zerbi déplore « l’unique mauvaise nouvelle de la journée. C’est un garçon en or, on ne sait pas encore pour combien de temps on le perd. J’espère que ce n’est pas trop grave, il est sorti en larmes, donc cela pourrait être une longue blessure. »