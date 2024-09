Golden Coast 2024 : Dijon accueille son premier festival 100% rap et cultures urbaines avec Booba, Ninho, SCH…

Les 13 et 14 septembre prochains, Dijon s’apprête à vibrer au rythme du Golden Coast, un tout nouveau festival entièrement dédié à la musique rap et aux cultures urbaines. Prévu dans le cadre verdoyant de la Combe à la Serpent, à quelques kilomètres de la ville, l’événement rassemble une quarantaine d’artistes de la scène rap francophone. Parmi les têtes d’affiche, on retrouvera des icônes comme Booba, SCH ou encore Ninho, aux côtés de jeunes talents tels que La Fève, Doria ou Yamê. Ce festival, inédit en Côte-d’Or, devrait attirer pas moins de 28 000 personnes chaque soir, preuve de l’engouement suscité.

Golden Coast ne se contente pas d’offrir une programmation musicale musclée, il célèbre également les autres facettes des cultures urbaines. Un tournoi de basket 3×3, des performances de breakdance et des défilés de mode urbaine viendront enrichir l’expérience des festivaliers. Ce festival s’inspire des grands rendez-vous du rap, comme les Ardentes en Belgique, et entend combler un « manque » selon Vivien Becle, l’un de ses cofondateurs. Pour lui, il était inconcevable que la France, deuxième marché mondial du rap après les États-Unis, ne propose pas un événement à la hauteur de cette culture foisonnante.

Ce week-end s’annonce donc mémorable, avec des moments forts comme la performance de Booba, considéré comme le « papa du rap », ou encore le retour très attendu de la Fonky Family. De plus, une nuit spéciale horreur animée par le réalisateur Alexandre Aja ajoutera une touche unique à l’événement. Entre concerts et performances culturelles, Golden Coast promet d’être bien plus qu’un simple festival de musique, devenant un véritable carrefour de la culture urbaine en France.

Alice Leroy