Gojira annonce une tournée de 13 dates en France en 2025, dont l’Accor Arena le 30 novembre

Le groupe de heavy metal Gojira, récemment acclamé pour sa performance lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, a annoncé une tournée en France en 2025. Cette tournée, intitulée Gojira France 2025, comprendra 13 dates à travers le pays, avec des concerts dans des villes telles que Carcassonne, Lille, Reims, et Paris, où le groupe se produira à l’Accor Arena le 30 novembre. Les billets seront disponibles à la vente à partir du 27 septembre.

"J'ai ma batterie qui était recouverte de pluie et à ce moment-là, je me disais : putain, c'est cool !"



Leur prestation au milieu des flammes pendant la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques a marqué les esprits dans le monde entier. Mario Duplantier, batteur du groupe de… pic.twitter.com/wu2f7VZbK6 — Brut FR (@brutofficiel) July 31, 2024

Fondé en 1996 dans les Landes, Gojira est devenu un incontournable de la scène métal internationale grâce à ses compositions puissantes et engagées. Le groupe, mené par les frères Duplantier, a conquis le public avec des albums comme Magma et Fortitude, mêlant des riffs lourds à des textes sur l’environnement et l’humanité. Leur prestation spectaculaire aux Jeux Olympiques, avec le morceau Mea Culpa (Ah ! Ça ira !), a renforcé leur notoriété mondiale.

La tournée débutera le 29 juillet 2025 au festival de Carcassonne et s’étendra jusqu’au 12 décembre, avec un final au Zénith de Strasbourg. Gojira promet « une expérience immersive et explosive » pour célébrer cette nouvelle étape de leur carrière.

Alice Leroy