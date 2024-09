Gims porte plainte contre Booba pour harcèlement, une enquête est ouverte

Le rappeur Gims et sa compagne, Demdem, ont déposé plainte contre Booba pour « harcèlement moral » et « cyberharcèlement », entraînant l’ouverture d’une enquête à Paris. Selon les plaignants, Booba aurait initié une série d’attaques sur les réseaux sociaux depuis six ans, visant directement Gims et sa compagne, et encourageant ses admirateurs à participer. Cette plainte, déposée à la fin du mois d’août, évoque un « cauchemar médiatique » qui aurait dégradé la vie quotidienne du couple et de leurs enfants.

Le couple accuse Booba de harcèlement continu à travers des messages insultants, notamment contre le physique de Gims et des propos dégradants envers Demdem. La chanson « Dolce Camara », dans laquelle Booba s’en prend à la compagne de Gims, est citée dans la plainte comme un « point culminant » de cette campagne de cyberharcèlement. Les avocats de Gims soulignent que ces actes ont aussi entraîné une perte de revenus significative pour le couple.

Booba, de son côté, réfute les accusations à travers ses avocats, qui défendent son droit à la liberté d’expression artistique. Ils estiment que les paroles de ses chansons ne devraient pas faire l’objet de poursuites judiciaires. Toutefois, le rappeur est déjà mis en examen dans une autre affaire similaire impliquant l’agente d’influenceurs Magali Berdah.

Alice Leroy