Gérard Larcher réfute les rumeurs de nomination au poste de Premier ministre

Le président du Sénat, Gérard Larcher, dont le nom est évoqué comme potentiel chef de gouvernement, a fermement démenti toute intention de devenir Premier ministre sous Emmanuel Macron. Lors d’une réunion avec les sénateurs Les Républicains (LR) mardi, il a déclaré qu’il ne souhaitait « pas être le Premier ministre d’Emmanuel Macron », selon des participants présents.

« Je veux faire taire aujourd’hui un certain nombre de rumeurs dont on connaît les origines et destinées à affaiblir notre camp à la veille des élections européennes », a affirmé Gérard Larcher. Il a également assuré que son engagement aux côtés de François-Xavier Bellamy, tête de liste LR, était « total ».

D’après nos sources, le président du Sénat a non seulement réitéré son dévouement à sa fonction actuelle, considérée comme le dernier contrepouvoir de la République, mais il a aussi menacé de solliciter une motion de censure à la rentrée si le budget 2025 ressemble à celui de 2024. Toutefois, il a reconnu que des circonstances exceptionnelles pourraient altérer cette position.

Pour clarifier ses intentions, M. Larcher a ajouté : « Oui, dans une crise, si crise il devait y avoir, la décision appartient au président de la République. Je ne fais que le constat de ce que prévoit la Constitution ».

Lors d’un entretien récent avec l’AFP, il a souligné la nécessité d’apporter une réponse après les élections européennes, alimentant les spéculations sur une possible coalition entre la droite et la majorité. Malgré cela, il a insisté sur le fait qu’il n’avait eu aucun entretien avec Emmanuel Macron depuis le 7 mars et qu’il ne recherchait pas de nouvelles responsabilités à Matignon.

En conclusion, Gérard Larcher a réaffirmé mardi son engagement envers François-Xavier Bellamy et son désintérêt pour le poste de Premier ministre, mettant un terme aux rumeurs persistantes sur son avenir politique.